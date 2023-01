Tras una recopilación de 35 condenas a políticos y militantes de partidos, entre los años 2017 y 2022, un ranking de corrupción en los partidos políticos chilenos presentado por El Mostrador posiciona a la Unión Demócrata Independiente (UDI) como líder del listado con la mayor cantidad de casos en los últimos cinco años.

¿Qué partidos políticos chilenos están en el ranking de corrupción?

En el reporte publicado por Rodrigo Córdova, se analizaron cerca de 200 casos en que la política se vincularon con actos delictuales, siendo los principales y reiterativos fueron los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco y emisión de boletas falsas.

Las causas son transversales a todos los sectores políticos, pero es la UDI el partido con más condenados por delitos y, en su mayoría, por delitos de corrupción.

"Casi todas las condenas o salidas alternativas que obtuvieron los militares de la UDI, ocurrieron a raíz del caso SQM por emisión de boletas ideológicamente falsas", resalta Córdova.

El listado incluye los siguientes grupos:

1. Unión Demócrata Independiente (UDI): colectivo que agrupa a doce personas que "fueron condenadas u obtuvieron una salida alternativa por emitir boletas ideológicamente falsas o por financiamiento irregular de campañas políticas".

Destacan figuras tan visibles como el senador Iván Moreira por financiamiento irregular de la política, o el exsenador Jaime Orpis, quien fue condenado por fraude al fisco.

2. Renovación Nacional (RN): Seis casos se vislumbran en este grupo, que además últimamente ha estado en el centro de la noticia por el escándalo que tiene al ex alcalde de vitacura Raúl Torrealba.

Aquí aparecen también el ex concejal Karim Chahuán –pariente del presidente del partido, Francisco Chahuán– por robo en lugar no habitado en el contexto del estallido social; y también Marcelo Torres, el ex concejal de Maipú condenado por cohecho y lavado de activos por el caso Basura.

3. Partido Regionalista Independiente Demócrata (PRI): Tres casos pesan en contra de esta colectividad, cuyos trámites culminaron en el año 2017, y tenían relación con el financiamiento ilegal de la política.

4. Partidos de la ex Concertación/ex Nueva Mayoría: Aquí la repartija de causas es de siete, entre la DC, el PS y el PPD; siendo la mayoría por delitos vinculados a Penta y SQM.

Algunos de los casos:

Karim Chahuán (RN) - concejal: Robo en lugar no habitado robo en el mall Open Plaza (2021)

Claudio Eguilus (RN) - Presidente regional Bio Bío: Emisión de boletas ideológicamente falsas SQM 465 millones de pesos (2017)

Wladimir Pizzaro (RN) - Supervisor operador de Drones de la subsecre del delito: Tráfico ilegal de estupefacientes, tenencia ilegal de arma (2022)

Cristian Alvarado (INDEP - UDI) - Alcalde: malversación de caudales públicos (2021)

Marcelo Torres (RN) - ex concejal de Maipú: Cohecho y lavado de activos (2021)

Jose Miguel Zapata (PS) - ex Concejal: Negociación incompatible y cohecho reiterado (2021)

Miguel Ángel Aguilera (PS) - ex alcalde - San Ramón: Enriquesimiento ilicito, cohecho y lavado de activos (2021)

Karen Rojo (independiente respaldada por Chile Vamos) - ex alcaldeza Antofagasta: Fraude al fisco (2022)

Jaime Orpis (UDI) - ex Senador: Seis delitos de fraude al fisco y Cohecho (2021)

Valeria Carvallo (independiente ex PS) - Funcionara Municipal: Falsificación de instrumento privado (2022)

Francisco Frei (ex DC) - Hermano de ex presidente: Apropiación indebida, administración desleal incompatible, falsificación e uso (2019)

Pablo Zalaquett (UDI) - ex alcalde de Santiago: Financiamiento ilegal de campaña (Sobreseido el 2019)

Pablo Wagner (UDI) - ex subsecretario de Minería: delitos tributarios y enriquecimiento ilícito en el Caso Penta (2018)

Giorgio Carrillo (Asesor de diputada) - Involcrado en caso Corpescas emisor de boletas (2019)

Carolina Gazitúa Larenas (UDI) - Fraude al fisco reiterado desde 2009 a 2005 (2018)

Marianella Ovalle (UDI) - jefa de gabinete de la senadora Esperberger: Lavado de Dinero (2018)

María Viviana Quiroz Ruiz (UDI) - Jefa de gabienete de Orpis

Marta Isasi (UDI) - Diputada: lavado de dinero y facilitación de boletas de honorarios falsas (2018)

Pablo José Jansana Soto (UDI) - Coecho (2018)

Cristóbal Ignacio De Loyola Urruticoechea Ríos (Partido Republicano)

Manuel Óscar Rodríguez Campillay (UDI) - candidato consejero regional: delitos tributarios, no se especifica cual (2017)

Cristián Leay (UDI) - ex diputado: fraude al fisco (2017)

Gustavo Alessandri Bascuñán (UDI) - ex concejal Puente Alto: facilitación de boletas ideológicamente falsas (2018)

Enrique Javier Oscar Gillmore Carmona (UDI) - Fraude al fisco (2017)