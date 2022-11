Revisa cómo apelar en caso de no recibir el Subsidio Protege y conoce los requisitos para recibirlo.

¿No sabes por qué no recibiste el Subsidio Protege? Revisa aquí cómo apelar

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) entrega el Subsidio Protege a las madres trabajadoras y en algunas ocasiones a padres que estén al cargo de niños no mayores a cinco años que por lo demás no tengan garantizado el derecho a sala cuna por parte de su empleador. Conoce cómo apelar al Subsidio Protege en caso de no recibirlo.

¿Cómo apelar al Subsidio Protege si no lo recibí?

Existen ocasiones en que por una u otra razón y siendo que se cumple con los requisitos, muchas madres no reciben el Subsidio Protege. Existe una solución y es ingresando a buzonciudadano.sence.cl. Una vez que ingreses deberás seleccionar “Subsidio Protege Apoya” e indicar el motivo por el que estás realizando la respectiva apelación. Es importante destacar que deberás adjuntar la documentación necesaria, ya que cada motivo deberá ir adjunto con dicha documentación.

¿Qué monto entrega el Subsidio Protege?

El Subsidio Protege entrega un monto de $200 mil pesos durante un periodo de 3 meses a las personas beneficiadas por cada menor de hasta cinco años con el que postulen. Por lo tanto, podrán recibir hasta $600 mil por los 3 meses que dura el aporte.

¿Cuáles son los requisitos?

Ser madre trabajadora , dependiente o independiente, que tengan a su cargo el cuidado de un niño o niña menor de dos años. Alternativamente, el padre trabajador , dependiente o independiente, que tenga el cuidado personal de manera exclusiva, o aquél que se le haya otorgado el cuidado personal de un niño o niña menor de dos años.

, dependiente o independiente, que tengan a su cargo el cuidado de un niño o niña menor de dos años. , dependiente o independiente, que tenga el cuidado personal de manera exclusiva, o aquél que se le haya otorgado el cuidado personal de un niño o niña menor de dos años. Que la madre esté trabajando de forma presencial o en modalidad de teletrabajo, a distancia o mixta.

Cumplir con el siguiente mínimo de cotizaciones: