Sigue el escándalo provocado por la decisión de la isapre Colmena de demandar a sus afiliados que solicitaron a la justicia que no aumente el valor de sus planes de salud. El subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, calificó de "desmedida" la decisión de la isapre.

Araos apuntó que "me parece que es del todo desmedido que ejecutivos de este sobre estén planificando o planeando querellarse en contra de sus propios afiliados. Me parece del todo muy malo. Creo que no es el espíritu de un sistema de salud al cual deberíamos avocarnos todos los chilenos y chilenas, que es un servicio de seguridad social".

La autoridad de salud agregó que "nos parece que la situación es muy compleja. Qué quiere que les diga (...). Una aseguradora que debería estar orientada hacia los pacientes, hacia las personas que cotizan y que reciben prestaciones a través de este tipo de seguros, que, además, con justo derecho han reclamado a los tribunales y ellos han acogido que no procede este tipo de alza".

Para finalizar, Araos aclaró que "estamos evaluando como Ministerio de Salud las consecuencias que esto pueda tener del punto de vista de la protección de las personas. Sin lugar a dudas nuestro interés en mantener y asegurar eso. Entiendo que estas declaraciones van orientadas hacia el aumento o el alza de los planes y, bueno, esperemos que como esto se vaya desarrollar, pero del Ministerio de Salud vamos a realizar todas las acciones necesarias con el fin de proteger a todos los afiliados".