Una sorpresiva decisión tomó la Institución de Salud Previsional (Isapre) Colmena, tras anunciar una demanda contra los afiliados que presentaron recursos judiciales contra la compañía para dejar sin efecto la tabla de factores.

El gerente general de Colmena, Felipe Galleguillos, explicó en La Tercera que “(las acciones legales contra la tabla) es un nuevo tipo de judicialización que comenzó en 2021 y si bien en un comienzo hubo muy pocas demandas hoy el volumen ha crecido a un nivel que, este tema por sí solo, amenaza la estabilidad y viabilidad del sistema”.

Galleguillos apuntó que "pensamos que dado que esto podría hacer colapsar el sistema por sí solo tenemos que tomar alguna acción para detenerlo en este momento. Es una alternativa que no hubiéramos querido tomar, pero tenemos que tomarla dada la situación que enfrentamos”.

En la entrevista con el diario, el gerente explicó que “ya presentamos algunas (demandas), pero la idea es ir escalando esto hasta conseguir que se detenga este flujo demandas por la tabla de factores y frenarlo”.

Sobre la tabla de factores, Galleguillos explicó que "esta tabla fue un hito para la industria. H|oy día vemos que por un lado nosotros acatamos que usamos esa tabla, pero por otro lado estos recursos de protección terminan en que el Poder Judicial nos dice ‘dejen de usar la tabla de factores’. Entonces lo que buscamos al demandar a estas personas es que se revise el fondo, que es algo que no se ha hecho todavía, (porque hasta ahora) son acciones que solo se refieren a la forma".

El gerente aseguró que los planes podrían bajarían hasta la mitad si es que se deja de aplicar la tabla de factores. “Eso, si lo escalas, es un impacto gigantesco en toda la industria. Esto comenzó el año pasado. Si no hay adecuación de precios, si sigue aumentando la judicialización de la tabla de factores, las isapres para siempre van a seguir operando a pérdida, en déficit, y eso no es sustentable”, finalizó.