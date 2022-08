El socavón que apareció en Tierra Amarilla podría traer variadas dificultades a la Minera Ojos del Salado, ya que el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin), la Superintendencia de Medio Ambiente y la Dirección General de Aguas preparan el levantamiento de cargos contra la empresa.

Durante la jornada, la ministra de Minería, Marcela Hernando, dialogó con el alcalde Cristóbal Zúñiga. La secretaria de Estado explicó que el "Sernageomin ya tiene datos de sobra para visualizar que hubo explotación en el lugar". Por lo mismo hay varias acciones legales presentadas.

Hernando agregó que "a nosotros nos interesa recurrir con todos nuestros recursos (...) el plazo que más nos interesa que se cumpla luego es el de 15 días hábiles que entregó la DGA a la empresa", a partir del anuncio, el pasado jueves 11 de agosto.

Por si fuera poco, la Superintendencia de Medio Ambiente presentó seis medidas urgentes, las que deberán ser ejecutadas dentro de 30 días hábiles.

Entre las medidas está el realizar un estudio de estabilidad del suelo en el área de influencia directa del evento de subsidencia considerando un radio de 500 a 800 metros, sí como entregar un estudio técnico mediante el cual el titular deberá comprobar si los volúmenes de agua alumbrada extraída históricamente por Mina Ojos del Salado han generado o no un detrimento del acuífero de aluvial del Río Copiapó u otro acuífero presente en el área.

Además, el estudio deberá demostrar si dicha extracción fue o no uno de los factores de origen del fenómeno de subsidencia ocurrido el 30 de julio de 2022, así como determinar si es o no un factor de riesgo.

El socavón, que tiene un diámetro de 36,5 metros, mantiene la preocupación de la población y autoridades. Incluso, los diputados de la zona están impulsando una comisión investigadora en la Cámara Baja.

En la cita de hoy también hubo representantes del Ministerio de Vivienda, quienes visualizaron daños en casas de la comuna.