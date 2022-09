El sistema de Admisión Escolar 2023 es una plataforma web del Mineduc en la que se puede postular a cualquier establecimiento educacional que sea público o particular subvencionado en nuestro país, y cuyo periodo de postulación termina este miércoles 7 de septiembre.

Los padres pueden postular a sus hijos o hijas en uno o varios colegios desde prekínder hasta cuarto medio, seleccionando un orden de prioridad de cada establecimiento sin que exista un máximo de recintos. Además, se pueden conocer todos los detalles de la escuela, como sus cupos disponibles, infraestructura, reglamento, información de pago, y mucho más AQUÍ.

Este sistema busca que la mayor cantidad de postulantes ingresen al establecimiento que priorizaron, aunque en el caso de los colegios que no tengan todas las vacantes disponibles, se escogerá a los estudiantes de manera aleatoria de acuerdo a su orden de prioridad y en base a otros criterios como tener hermanos en ese recinto o ser hijo de algún funcionario.

También, es importante mencionar que a la Admisión Escolar pueden postular los padres del niño o niña, pero también sus abuelos como segundo orden de prioridad o incluso los tutores simples como última instancia. Además, este sistema funciona para quienes ingresan a la educación escolar, para quienes se quieran cambiar de colegio o no puedan seguir.

¿Cómo postular al sistema de Admisión Escolar 2023?

Recuerda que solamente tienes plazo para postular hasta este mismo miércoles 7 de septiembre, y para realizar el trámite debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa AQUÍ y accede con tu RUT y contraseña de la plataforma Admisión Escolar. Si no estás registrado en la plataforma puedes hacerlo en ese mismo enlace. Una que hayas ingresado con tu RUT y contraseña debes buscar los establecimientos de tu interés y ordenarlos de manera prioritaria, ya que tendrás más opciones de que tu hijo ingrese a las primeras prioridades. Envía tu postulación, descarga el comprobante y listo, ya habrás postulado.

Puedes postular a un solo establecimiento si tu hijo o hija está matriculado en otro actualmente o si postulas a una escuela rural, pero en caso contrario deberás postular a mínimo dos si recién ingresas al sistema escolar o si el colegio no tiene continuidad de estudios.

¿Cómo pueden postular a la Admisión Escolar los extranjeros?

En el caso de los padres extranjeros que no tengan RUT deberán solicitar el IPA (Identificador Provisorio Apoderado) que reemplaza al RUT en este ENLACE. Lo mismo aplica para los niños sin RUT que deben solicitar su número IPE (Identificador Provisorio Estudiante) en el mismo enlace.

Con el IPA o IPE debes postular AQUÍ y poner el número IPA en la sección que dice "RUT Apoderado" y en la casilla “contraseña” poner el número IPA sin guion ni dígito verificador.

¿Cuándo se publican los resultados de la Admisión Escolar?

Entre el 24 y el 28 octubre se publicarán los resultados de la Admisión Escolar en donde conocerás a qué colegio ingresó tu hijo.

En el caso de quienes no quedaron conformes con el establecimiento educacional en el que fueron aprobados o no quedaron seleccionados en ninguno o bien no postularon, se abrirá un Periodo Complementario de postulación entre el 22 y el 29 de noviembre.