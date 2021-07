Servel | ¿Cómo saber si soy vocal de mesa? Revisa AQUÍ si fuiste elegido en la lista definitiva

Los próximos comicios en nuestro país, se realizarán el 18 de julio y bajo el mismo contexto el Servel publicó el listado definitivo de vocales de mesa que deben asistir en dicha jornada.

El pasado domingo se publicó la lista con la posibilidad de presentar las excusas, hasta este jueves 1 de julio, es decir que quienes sean seleccionados en esta segúnda nómina no podrán presentar excusas.

Quienes cumplan con este deber cívico, recibirán un pago correspondiente a 2/3 de UF es decir cerca de 20 mil pesos chilenos, el cual se recibe algunas semanas posteriores de realizada la labor.

Para estas elecciones pueden votar todas las personas, independiente de si son militantes de un partido o no. Pero no podrán votar los que sean militantes de partidos que no participan en estas primarias, como es el caso de la DC, PS, PPD, PR, entre otros.

Los candidatos que se presentarán en primarias serán por Chile Vamos Ignacio Briones (Evopoli), Sebastián Sichel (independiente), Joaquín Lavín (UDI) y Mario Desbordes (RN).

En cuanto al sector de la oposición será representado por el partido Apruebo Dignidad, con los candidatos Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (CS).

A continuación, te contamos más detalles de los comicios.



Servel | Revisa AQUÍ si fuiste elegido vocal de mesa en primarias

Puedes conocer AQUÍ, si fuiste seleccionado como vocal de mesa para el domingo 18 de julio, ingresando tu RUT sin puntos y con guión.