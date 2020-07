Senador Ossandón entrega su voto a la aprobación del retiro del 10% de la AFP y se sobrepasa el quórum necesario

El senador Manuel José Ossandón confirmó esta mañana que votará a favor de aprobar el retiro del 10 de la AFP.

Con esto ya son cuatro los senadores oficialistas que han comprometido públicamente su voto para el polémico proyecto que se votará el miércoles en el Congreso.

Ossandon hizo oficial su postura a través de una carta abierta, en la que expresó que "quiero que sepan que yo voto por lo que creo y siento es lo mejor hoy para ese Chile real que muchos no quieren ver".

Uno de los motivos principales es que considera que el Gobierno y el oficialismo han reaccionado lento y mal a la crisis que vive el país.

Declaración Pública pic.twitter.com/EMuwhbyVuv — Manuel José Ossandón (@mjossandon) June 29, 2020

"Se acabó el tiempo para llegar tarde a todo y de apuntar con el dedo y tratar de traidores a quienes hemos sido consecuentes y estamos convencidos de que Chile cambió, que el 18 de octubre no fueron los comunistas si no la gente que salió a la calle a manifestar sus angustias y problemas que muchos escondidos en las cifras macroeconómicas no quisieron ver", expresó el militante de Renovación Nacional.

Esta declaración de voto a favor engrosa el hecho de que se alcance el quórum necesario (3/5) para este proyecto de ley.