Esta mañana falleció una trabajadora del Parque Safari Rancagua, luego de ser atacada por un tigre al interior del recinto. Todo mientras la trabajadora cumplía con labores de aseo al interior del parque.

La víctima de tan solo 21 años fue recatada por el mismo personal de seguridad y aunque se hicieron los intentos de reanimación, finalmente no dieron frutos y la joven murió en el sitio.

Al respecto del lamentable suceso, Antonio Rojas, gerente del Parque Safari explicó que ella junto a un grupo de compañeros se encontraban realizando mantenimiento al portón de los leones y en estas funciones habrían abierto el área de los tigres, lo que ocasionó el ataque.

Las palabras del gerente del zoológico no cayeron nada bien dentro del personal del recinto, que salieron a desmentir inmediatamente a Rojas.

“Todo lo que está diciendo don Antonio, que es el gerente de este parque, es falso. No activaron el protocolo del parque, no hicieron nada. No fue culpa de ella, no fue culpa del animal, fue culpa del parque que no hizo nada”, puntualizó una trabajadora del lugar.

La compañera de la víctima hizo énfasis que la labor que estaba cumpliendo no le correspondía. “La niña que falleció no trabajaba en manejo animal, ella era guía de safari como todas nosotras”.

En ese sentido, la colega además indica que la víctima se mantuvo en todo momento en el espacio que existe para desplazarse cuando los animales son encerrados y que en ningún momento ingresó a la jaula.

“Cuando nos mandan a limpiar el recinto de los tigres o leones, siempre nos comunicamos por radio y preguntamos si están encerrados los felinos. En esta ocasión también preguntaron y ellos dijeron ‘okey, que les vaya bien'”, aseveró.