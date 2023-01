El Gobierno continúa con al entrega de una serie de bonos para la ciudadanía, entre ellos se encuentra el Bono Canasta Básica que otorga el IPS. El objetivo de este aporte es compensar a las familias el aumento del precio que componen la canasta básica de alimentos.

Este será el monto del Bono Canasta Familiar para el mes de enero del 2023

El monto del bono para el mes de enero será de $13.516 y el pago se realizará el día 30 del presente mes en curso.

Recordemos que el reciente pago del aporte se efectuó el día 30 de diciembre a los beneficiarios, si aún no has cobrado el bono o no sabes si te corresponde INGRESA AQUÍ con tu RUT y fecha de nacimiento.

¿Quiénes pueden recibir el Bono Canasta Familiar?

A diferencia de otros beneficios del Estado, este aporte no requiere postulación es por eso que lo pueden recibir quienes cumplan con las siguientes condiciones.

Causantes del Subsidio Familiar, Asignación Familiar o Asignación Maternal al 31 de agosto de 2022.

Causantes de las familias que fueran usuarias del subsistema Seguridades y Oportunidades al 31 de agosto de 2022.

Familias que estuvieran participando en el subsistema Chile Solidario al 31 de agosto de 2022.

¿Cómo se paga el Bono Canasta Básica?

Las formas de pago informadas por el IPS son las siguientes: