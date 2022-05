Resultados IFE Laboral | ¿Cómo saber si me pagarán el IFE este mes?

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Laboral, es un beneficio estatal que consiste en la entrega de un aporte económico a todos los trabajadores y trabajadoras se empleen formalmente a través de un contrato de trabajo (Indefinido, a plazo fijo, por obra o faena determinada, de temporada o part-time).

Pero tras la implementación del nuevo plan de recuperación inclusiva “Chile Apoya”, el IFE Laboral se extendió hasta el 30 de septiembre del 2022, por lo tanto, las personas que logren encontrar trabajo en esa fecha, recibirán el monto hasta diciembre de 2022.

Además, los montos del IFE Laboral tuvieron modificaciones y quedaron de la siguiente manera:

Hombres entre 24 y 55 años:

- Periodos de remuneración hasta junio de 2022: 50% de su Remuneración Bruta Mensual imponible, con tope de $200.000 mensuales.

- Periodos de remuneración desde julio a septiembre de 2022: 25% de su Remuneración Bruta Mensual imponible, con tope de $100.000 mensuales.

Mujeres, jóvenes entre 18 y 24 años, hombres mayores de 55 años, personas con discapacidad debidamente certificada y asignatarios de pensión de invalidez:

- Periodos de remuneración hasta junio de 2022: 60% de su Remuneración Bruta Mensual imponible, con tope de $250.000 mensuales.

- Periodos de remuneración desde julio a septiembre de 2022: 60% de su Remuneración Bruta Mensual imponible, con tope de $300.000 mensuales.

En el caso de las personas que ya han recibido tres o más meses de pago del IFE Laboral no accederán a nuevos pagos del subsidio por esta extensión, es decir, los trabajadores y trabajadoras que ya han sido beneficiarios hasta el mes de abril del presente año, no tendrán derecho a recibir pagos adicionales o si ya se obtuvo el beneficio, no podrá volver a postular.

Si tienes dudas acerca del pago del IFE Laboral de mayo y quieres saber si lo vas a recibir, a continuación te contamos todos los detalles.

¿Cómo saber si me pagarán el IFE Laboral este mes?

Para consultar si recibirás el pago del IFE Laboral debes ingresar a subsidioalempleo.cl y hacer clic en "Postular al IFE Laboral". Automáticamente el sitio web te solicitará iniciar sesión con tu RUT y Clave Única.

Luego deberás dirigirte a la sección "Tu cuenta" y haz clic en "Ir a tu cuenta". En ese lugar podrás conocer toda la información acerca del estado de tu pago del IFE Laboral.