El caso de la enfermera Pola Álvarez sigue en el primer plano. La enfermera fue agredida el domingo 26 de junio, al salir de su trabajo en la Clínica Cordillera, en Las Condes, recibiendo 11 puñaladas.

Hoy, la Policía de Investigaciones detuvo a dos personas presuntamente involucradas en este ataque: Patricia Henríquez, una excompañera de trabajo de la agredida y su pareja, ambos enfermeros.

La historia indicaría que la detenida hizo bullying a Pola Álvarez por una razón laboral: la víctima fue elegida para reemplazarla en sus funciones en la clínica.

Según la investigación de la PDI, el pasado lunes 20 de julio, Henríquez fue informada de su desvinculación de la Clínica Cordillera. Pero ella no firmó el finiquito y presentó una licencia. Luego envió una carta denunciando acoso laboral por parte del equipo, incluyendo a Álvarez, y de sus superiores.

Patricio Álvarez, papá de la la enfemera apuñalda, apuntó en la dirección contraria y dijo en TVN que "ella (la agresora) no solo hacía bullying contra mi hija, sino hacia varias personas al interior del lugar".

La excompañera de trabajo sería la autora intelectual del ataque, el que fue perpetrado por su pareja, quien el domingo 26, siguió a la víctima en una motocicleta, tras lo cual descendió del vehículo y la apuñaló en once ocasiones.

El papá de la enfermera apuñalada dijo que su hija "se encuentra mucho mejor, porque ya fue desconectada de todas las máquinas (...) Anoche pudimos hacer una videollamada con sus hijos. Son cosas que nos dan ánimo para seguir".

Y aseguró que presentarán querellas en contra de los detenidos, tal como el Ministerio Público.

¿Qué dijo la Vocera de la Corte Suprema?

En la jornada del martes 28, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió a esta agresión y apuntó a una supuesta “industria” del sicariato. “Estas situaciones es bueno revisarlas porque significa, y esto es una terrible desgracia, que empiece a haber una especie de industria delictiva donde personas ofrecen servicios delictivos de esta manera. Incluso se ha llegado a hablar hasta cuánto cobran”, aseguró. "El universo delictual y la forma en que este se está comportando es, evidentemente un tema de políticas públicas", concluyó.

Pese al vaticinio de la ministra, el grave hecho delictual no fue protagonizado por sicarios sino que por enfermeros.