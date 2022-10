Tal como se esperaba, Rishi Sunak es el flamante Primer Ministro del Reino Unido, tras reunirse con el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham.

El ex ministro de Economía es el primer hindú en asumir el mando de Downing Street 10. En su primera intervención pública, Sunak reconoció que tomará "decisiones difíciles" para lograr estabilizar la economía y recuperar la confianza de los inversores.

Sunak dijo que Liz Truss, su antecesora que apenas duró 45 días en el cargo, hizo un "intento bastante noble" por ordenar la economía, pero "se cometieron errores". Y agregó que "no se trata de malas intenciones, es todo lo contrario. Pero los errores están ahí".

Los "errores" a los que se refiere Sunak fueron las fuertes rebajas de impuestos a los más ricos y un fuerte aumento del gasto público, lo que provocó el rechazo de los inversores y de su propio partido. Así, el cisma estaba instalado.

Sobre su trabajo, el Primer Ministro indicó que "voy a unir a nuestro país, no con palabras sino con acciones. Trabajaré día tras día para lograrlo (...) Entiendo que tengo trabajo que hacer para restablecer la confianza después de todo esto. Todo lo que puedo decir es que no estoy intimidado".

Sunak, de 42 años, es hijo de un médico y una farmacéutica de ascendencia india, quienes emigraron a Gran Bretaña en la década de los 60. Logró el título en Administración de Empresas en la universidad de Stanford (EE.UU.), lugar donde conoció a su mujer, Akshata Murthy, hija del multimillonario indio, Narayana Murthy, que fundó la empresa tecnológica más grande de su país, Infosys.

El matrimonio apareció, en julio, en el puesto 222 de las personas más ricas del Reino Unido en la lista que elabora el Sunday Times. Su fortuna alcanzaría los 850 millones de euros, el doble del patrimonio del rey Carlos III.