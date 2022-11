Cuando el Directorio del Transporte Público Metropolitano decidió implementar un nuevo sistema de cálculo de la evasión en los buses de la Red Metropolitana de Movilidad (el antiguo Transantiago), las autoridades sabían que las cifras aumentarían.

El nuevo formato semestral -y no trimestral como era antes- expone un muestreo probabilístico estratificado y con campaña en terreno, lo que daría mayor precisión a las cifras de evasión.

Y el Ministerio de Transporte entregó las malas noticias. La secretaría de Estado anunció que el 40,2% no paga su pasaje, según consignó EMOL. Dicha cifra corresponde al primer semeste de este año, que va de enero a junio. Esta es la primera vez que se usa el nuevo sistema y marca un alza signnificativa de la evasión pues en el trimestre enero-marzo, con la antigua metodología, el ítem alcanzaba al 31,7%.

El ministro Juan Carlos Muñoz reconoció que "es una cifra que nos parece alta, sin embargo no es la más alta que ha tenido el sistema con esta misma metodología. Esta forma tiene la gracia de que es bastante más precisa y más dura, más cercana a la realidad".

De acuerdo a las cifras entregadas por las autoridades, el segundo semestre de 2020 tuvo un 46,2% de no pago. En 2021 bajó a 41,2% y 36,1% en los dos semestres estudiados.

Muñoz explicó que ahora hay "un mayor número de usuarios que retornaron al sistema después de un largo período de no uso. Se agudizó la situación económica del país y también hubo un mayor asentamiento de ciertas conductas que durante la pandemia se permitieron por temas de salud, pero que se terminaron afianzando en nuestra sociedad, como por ejemplo, el ingreso por la puerta trasera".

El plan anti evasión

El Ministerio de Transporte expuso su plan para combatir la evasión, el que cuenta con cinco ítemes. El primero es contar con más fiscalizadores en las vías; el segundo es un mejor control de accesos y el aumento de las zonas pagas; el tercero es aumentar la cantidad de gente en el sistema de pago a través de códigos QR. Ya hay 815 mil personas y la idea es alcanzar el millón de usuarios; el cuarto es mejorar la educación e información sobre la evasión para fomentar la concientización del público; y el quinto es la coordinación intersectorial, que incluirá reuniones entre Transportes, las operadoras de buses, Metro, la Dirección de Transporte Público y Carabineros.

El ministro anunció que en 2023 enviarán un proyecto de ley para aumentar las sanciones a los agresores de fiscalizadores y conductores de transporte público.