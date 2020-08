Ratones "del tamaño de conejos" se toman una ciudad de Liverpool en Inglaterra

Los cerca de 22 mil habitantes de Litherland, cerca de Liverpool en Inglaterra, no solo tuvieron que vivir el reciente confinamiento por la emergencia sanitaria que golpeó al Reino Unido, como el resto del mundo. Ahora, deben enfrentar otro problema: ratas “del tamaño de conejos”, que se han dejado ver en hogares, jardines y en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo a Echo, estos animales han generado estragos en varios hogares de Litherland. Uno de ellos, en conversación con el citado medio, señaló que pese a que han capturado a varios de ellos, siguen apareciendo, e incluso con mayor tamaño.

“Hemos capturado a cinco durante el confinamiento, pero este fue, como mucho, el más grande. Al principio pensé que era un conejo", comentó el ciudadano a Echo, agregando que uno de ellos fue encontrado al interior de su casa.

Incluso, otra habitante, Sandra Berry, precisó que se tuvo que cambiar de casa por culpa de las ratas. De igual manera, acusan que la basura acumulada durante los últimos días ayuda a que estos animales se sientan atraídos y comiencen a circular por las calles y hogares de Litherland, algo que intenta llevar adelante el Consejo de Sefton.

Eso si, reconocen que esa no es la verdadera causa por las cuales estos roedores están recorriendo la ciudad. "No tenemos un problema de moscas o acumulación de basura. No sé de dónde vienen"", reconoce otro residente local.

Este es otro de los ratones que un habitante de Litherland capturó en los últimos días.

Incluso, otros tomaron medidas extremas. Otra residente, cansada de encontrar estos animales durante los últimos años, usa "veneno para matarlos. No es ideal, pero no veo otra forma de lidiar con ellos", cuenta.

Las autoridades locales recomendaron a la población no eliminar desechos residenciales de manera "inapropiada", y que sean depositados en zonas seguras antes de entregarlos a los servicios de recolección habituales en el Reino Unido.