¡Que no te estafen! Consejos para comprar de manera segura en internet

Es un hecho que internet cambió nuestras vidas, al punto que dependemos en su totalidad de la red.

Es así como han aumentado cada vez más las personas que prefieren comprar todo por internet y con esto los riesgos de caer en estafas o de que pierdas tu dinero pagando por algo que nunca recibirás.

Ante eso, existen ciertas recomendaciones que se deben seguir siempre al momento de comprar por internet que te damos a conocer a continuación:

1.- Revisa la url

Lo primero es revisar la url, en la parte donde dice http. En este punto, hay que fijarse que diga "https://" y no "http://", ya que el primero cuenta con mejores protocolos de seguridad.

De todas maneras existen sitios que no tienen esa "s" al final, pero es clave que esté al menos en las páginas donde se introducen datos importantes como la tarjeta de crédito o en las páginas de pago.

2.- Busca el candado

También en la barra de la url hay que ver si tiene un candado cerrado o no. Este es un certificado entregado por agencias que se encargan en certificar y que asegura que la web es la que dice ser.

Al igual que en el punto anterior, este candado debe estar al menos en las páginas d epago o de antecedentes personales.

En nuestro sitio se puede ver el https y el candado cerrado.

3.- ¿Es confiable el dominio?

Hazte siempre esta pregunta cuando entres al sitio donde comprarás por primera vez. Si la url termina en .com, .org o .net, debes copiarla por completo y buscarla en la web Domaintools, donde encontrarás información como quienes son sus dueños, IP y fecha de creación, entre otros. En caso de ser .cl, debes ingresar a nic.cl.

4.- Chequea si tienen redes sociales

Si bien no es un indicador importante, ya que perfectamente pueden haber sitios que no tengan porque no las usan, esto será de gran ayuda para ver si es real o no, ya que hay tiempo invertido en éstas.