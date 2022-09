El presidente Gabriel Boric lideró la primera Parada Militar bajo su gobierno y calificó la ceremonia como "un acto que enaltece la historia de la patria y la república”.

Hasta la elipse del Parque O’Higgins llegó gran cantidad de gente, tras dos años sin público debido a la pandemia de Covid-19.

Boric, quien fue transportado en el Ford Galaxie regalado por la reina Isabel II en 1968, vigiló la ceremonia, que contó con más de ocho mil uniformados.

El Presidente, apenas concluyó el acto, indicó que es "un honor sentir tan profundamente vibrar la Republica, su historia. Ver este acto que es tan significado de subordinación del poder militar al poder civil, en donde se rinde honores a la glorias del Ejército y por cierto, a la historia de nuestra patria, así que muy orgulloso de representar a los chilenos”.

Sobre los gritos en su contra por parte de fanáticos de ultraderecha, Boric no se hizo problema y recordó que “las expresiones de opinión son legítimas siempre, y yo mismo he sido parte de manifestaciones muchas veces en mi vida. No tengo problema con que quienes no están de acuerdo con nosotros expresen su opinión. Le pido que no les falten el respeto a las instituciones de la patria, a todos quienes han realizado una impecable Parada Militar que ha estado a la altura de la historia de Chile".

El Presidente recordó que "nunca he tenido problemas con las paradas militares, creo que hay un gesto de austeridad en el despliegue de la fuerza y me parece que es un acto que enaltece la historia de la Patria y la República. Cada vez le tengo mayor aprecio y vínculo a todos estos eventos republicanos que nos hacen ser parte de una misma sociedad”.

La defensa de la ministra Vallejo

Luego de la ceremonia, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, alabó la actividad. “A nuestras instituciones, a nuestras fuerzas de Orden y Seguridad, nuestras Fuerzas Armadas, nuestros respetos. Por eso estamos aquí como Gobierno, para presenciar este desfile que fue ejemplar", detalló.

De paso, criticó las pifias contra Boric. “Son lamentables estas manifestaciones de un grupo reducido de personas de ultraderecha que se convocaron para generar una protesta contra el presidente, pero que terminaron faltándole el respeto a todas nuestras instituciones, gritando improperios y groserías. Por lo tanto, le faltaron el respeto a la Parada Militar en su conjunto durante toda la ceremonia”.