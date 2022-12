Tras la promulgación de la Ley de Presupuestos, en el Patio de las Camelias del Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric se refirió, otra vez, al proceso constituyente. Y lo hizo con un fuerte tono a los parlamentarios que lideran las conversaciones para lograr un acuerdo sobre un nuevo proceso constituyente, tras el rechazo a la propuesta presentada por la Convención Constiutuyente.

En el Plebiscito de Salida, realizado el 4 de septiembre, el Rechazo ganó con el 62% de los votos, contra el 38% del Apruebo.

En el diálogo con la prensa, el presidente recordó que "desde la alianza de Gobierno hemos defendido con mucha fuerza el principio democrático y entendemos que para la actual oposición es importante el tener una Convención mixta, en donde existan expertos designados por el Congreso. No es lo que a nosotros como alianza de Gobierno nos gustaría y hemos defendido hasta el final la importancia de un órgano 100% electo".

Y agregó que "también como Presidente de la República, tengo la convicción de que es preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo y por eso insto a que para entregarle certeza a la ciudadanía, para poder enfocarnos todos en las prioridades que tiene nuestro pueblo".

Boric recordó que "estamos enfocados como Gobierno en la gestión para enfrentar las urgencias de la ciudadanía, pero eso no puede quitar de vista los problemas estructurales que tenemos en Chile". Y, por lo mismo, "no podemos seguir dilatando más la discusión constituyente. Nuestra patria, nuestros ciudadanos requieren certezas y la verdad es que la negociación constitucional entre los partidos está extendiéndose más de la cuenta".

Finalmente, el mandatario solicitó "un esfuerzo, y me consta que lo ha habido en estos últimos días, por parte de los diferentes actores, pero no podemos seguir dilatando este asunto. Por sentido de responsabilidad, para tener un nuevo pacto social, para todos quienes hicieron campaña pidiendo una nueva Constitución, les digo: No podemos seguir esperando".