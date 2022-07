"La Presidenta es un ejemplo en muchos sentidos, una pionera en muchos sentidos en Chile y, en las actuales responsabilidades que tengo, me sirve muchísimo escucharla y aprender de ella". Con esa frase, el presidente Gabriel Boric detalló algunos puntos de la reunión que sostuvo con la ex Mandataria Michelle Bachelet, a quien visitó anoche en su casa de la comuna de La Reina.

"Tuvimos una muy buena conversa y vamos a seguir conversando. Estoy muy agradecido de la generosidad que ella ha tenido conmigo para también contarme los aprendizajes que tuvo en sus dos Gobiernos", agregó Boric.

El Presidente reveló la cita, que duró tres horas. en una visita a un centro comunitario de Lo Espejo, para conmemorar el Día del Trabajo Doméstico no Remunerado. Acompañado de mujeres que ejercen labores de cuidado, Boric dijo que con Bachelet sotuvo "una conversación de análisis de la situación política del país, de los desafíos que estamos enfrentando" (...) y algo del escenario internacional".

El Presidente provocó la risa de los presentes cuando dijo que "cantamos Pablo Milanés", en referencia a lo dicho por Bachelet en el sentido de que votará Apruebo porque la Nueva Constitución es como "una canción de Pablo Milanés que dice 'no es perfecta, mas se acerca a lo que yo siempre soñé'".

Boric apuntó que "por cierto que el escenario político y del plebiscito fue parte de los temas de conversación, pero uno no cuenta en público todos los detalles que uno conversa y, además, sería una falta de respeto que yo hablara a su nombre, así que eso me imagino que ella en su momento dará a conocer las decisiones que tome".