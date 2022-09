El Presidente Gabriel Boric respondió las críticas de su predecesor, Sebastián Piñera, quien reapareció públicamente a seis meses de haber abandonado la Moneda y recomendó “alejarse” del proceso constituyente y “dedicarse a gobernar”. Respecto a las declaraciones del exmandatario, el Presidente replicó que el Gobierno está “preocupado y ocupado” de la seguridad y enfrentar la inflación.

"Me parece que es legítimo que el expresidente Piñera tenga una visión crítica de nuestro gobierno, tal como nosotros tenemos una visión muy crítica del que fue el suyo; y tiene derecho a expresarlo. Que no les quepa duda que nosotros estamos plenamente preocupados y ocupados en la seguridad de nuestros compatriotas, en enfrentar el alza del costo de la vida", respondió el mandatario.

Boric también aprovechó la instancia para criticar la labor de Piñera en medio de la campaña del plebiscito, donde el exmandamás no emitió su opinión hasta luego de conocerse los resultados.

"Lamento que un expresidente se esconda durante todos los meses de campaña y dé su visión respecto de la opción del plebiscito solo después de terminado este", expresó.

"Yo esperaría que de una persona de Estado primen las convicciones y no solo la táctica electoral. Claramente, prefirió decirlo hoy día cuando muchos estuvieron callados durante mucho tiempo para no aparecer en escena y eso me parece que en un momento que se decide tan importante para Chile es lamentable", cerró el Presidente.