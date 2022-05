El mandatario reconoció que “hay una ansiedad que las cosas se solucionen rápidamente, pero los grandes problemas del país no se resuelven de la noche a la mañana”.

Este domingo, el Presidente Gabriel Boric habló sobre los desafíos del Gobierno, el conflicto de seguridad en las regiones del Biobío y La Araucanía, la nueva Constitución y los incidentes ocurridos en las protestas del Día del Trabajador.

A 50 días de su arribo a La Moneda, el mandatario entregó su balance de lo ha sido su Gobierno, reconociendo dificultades en la instalación. Al referirse a las expectativas, señaló que es razonable que la ciudadanía tuviese altas expectativas de cambio, pero “para que esos cambios sean sustentables, no podemos tomar atajos. Sé que hay una ansiedad que las cosas se solucionen rápidamente, pero los grandes problemas y las fracturas sociales que se viven en el país no se resuelven de la noche a la mañana”.

Seguridad en La Araucanía

El mandatario reconoció la magnitud del problema de seguridad y nuevamente descartó implementar estado de Excepción, medida que criticó duramente por “generar una percepción subjetiva de seguridad”.

Según explicó Boric, “acá tenemos un problema de larga data. Desde el primer atentado en Lumaco, en 1997, ha habido un aumento permanente que se disparó en los últimos cuatro años, donde se cuadruplicaron las acciones violentas en la zona. Además, lo que pudimos ver, es que la idea del Estado de Excepción genera una percepción subjetiva de seguridad, pero en la práctica el conflicto se va yendo a otros lugares. Eso no va a resolver el problema”.

En cuanto a las medidas que están con puesta en marcha, el Presidente señaló que desde el Gobierno se han “fortalecido las instituciones policiales, por ejemplo, con la compra de carros estamos conversando con los parlamentarios diferentes alternativas que no sean el Estado de Excepción. Había una ánimo de naturalizarlo, no se puede vivir en Estado de Excepción”.

Protestas por el Día del Trabajador

Este domingo se conmemoró una nueva jornada del Día del Trabajador, donde una marcha culminó con un tiroteo en el barrio Meiggs, el cual dejó a una periodista con riesgo vital y otras dos personas con heridas de balas. Respecto a la materia, el Presidente condenó el hecho y anunció acciones judiciales en contra los responsables y para desarticular las bandas delictuales de crimen organizado.

“Lo que está pasando es inaceptable, estamos naturalizando la violencia en demasiados sentidos. No podemos permitir, como Estado, que bandas delictuales de crimen organizado se tomen las calles de nuestro país. Vamos a tomar todas la fuerza del derecho para desarticularlas, y la gente que ha estado involucrada, que sepa que no vamos a permitir que continúen actuando de esta manera”, advirtió el Presidente.

La nueva Constitución

El mandatario también habló sobre el proceso constituyente, donde manifestó su postura a favor de la nueva constitución. También llamó a convencionales a tomar consciencia del proceso y anunció que el Gobierno se encuentra estudiando mecanismos para cambiar la constitución en caso de ganar la opción del rechazo.

“Si gana la opción que no sea la mía (rechazo), tenemos el deber de seguir gobernando el 5 de septiembre y yo he escuchado un consenso bastante transversal que la constitución actual no es representativa de la sociedad chilena y que por tanto tiene que ser cambiada estructuralmente”, advirtió el mandatario.

En esta línea, aseveró que el Gobierno ya estudia alternativas en caso que gane el rechazo. "Hay que anticipar todos los escenarios posibles, aunque sean los más improbables. Nos estamos poniendo en todas las alternativas. Al Gobierno le corresponde hacerse cargo de todas las alternativas que son legítimas y posibles”.

Dentro del escenario, una de las alternativas planteadas es retomar la reforma propuesta por la expresidenta Bachelet, sin embargo, para el Presidente, “los cambios a la constitución tienen que ser estructurales”, añadiendo que el proyecto de la exmandataria “no alcanza, eso sería insuficiente”.