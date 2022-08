Tras su viaje a Colombia para asistir a la investidura de Gustavo Petro como mandatario, el presidente Gabriel Boric llegó directo a Puerto Montt para asistir al Foro de Descentralización, organizado por la Asociación de Gobernadores y Gobernadores en el Teatro del Lago, en Frutillar.

En la Región de Los Lagos, el exdiputado fue entrevistado por el canal Vértice TV donde se refirió al diálogo que deben sostener los partidos políticos oficialistas, tanto de Apruebo Dignidad y de Socialismo Democrático, con el fin de "mejorar aspectos" de la Nueva Constitución que será plebiscitada el 4 de septiembre.

El mandatario apuntó que "he conversado con el presidente del Partido Comunista (Guilllermo Tellier), como he conversado con la presidenta del PPD (Natalia Piergentili) y del PS (Paulina Vodanovic), y hay amplia voluntad de mejorar los aspectos respecto de los que haya dudas de implementación, como otros del proyecto constitucional que se pueden mejorar".

Y agregó que "no me cabe duda de que durante esta semana vamos a tener un acuerdo de los partidos, en buena hora que así sea, que discutan". Además, solicitó que "ojalá que el debate por parte de quienes son partidarios de la nueva Constitución también se centre en los aspectos luminosos y positivos de ella".