Cuando restan dos semanas para el Plebiscito de Salida, el Presidente Gabriel Boric anticipó una entrevista con Chileivisión Noticias, que, en caso de ganar Rechazo, "lo que yo sostengo es que el pueblo de Chile ya tomó una decisión al respecto y lo hizo de manera muy mayoritaria. En el plebiscito del 25 de octubre decidió que quería una nueva Constitución mediante un mecanismo 100% electo para ese fin y, por lo tanto, repetir ese plebiscito me parece que sería redundante".

También aclaró que "yo no aspiro a tener ningún tipo de protagonismo especial en aquello. Si puedo colaborar en aunar a las diferentes posiciones para que se lleguen los acuerdos en el Congreso que se requieren, porque se van a requerir 4/7 para la implementación de algunas de las reformas específicas, por supuesto que lo voy a hacer, pero el pueblo de Chile ya tomó una decisión".

El mandataro fue claro en decir que "lo que está en juego hoy día es si es que volvemos a fojas cero en caso de que gane el Rechazo y tenemos que iniciar un nuevo proceso constituyente, porque acá ya hubo una reforma constitucional que estableció los mecanismos en los cuales se reforma la actual Constitución del 80, y eso es mediante una convención 100% electa, o bien aprobamos una nueva Constitución y a esta nueva Constitución se le podrán hacer las modificaciones mediante los mismos términos".

Sobre las críticas al proceso constituyente, Boric detalló que "creo que desde diferentes lados hubo demasiado atrincheramiento y poca disposición a escuchar a quienes tenían ideas distintas. Y lo que sostengo es que el proceso constituyente avance hacia el reencuentro de los chilenos y chilenas y creo, en mi opinión, entendiendo que ambas opciones son legitimas, creo que eso es más posible en caso de que gane la opción Apruebo. Sin embargo, si gana la opción del Rechazo me la voy a jugar 100% también. Creo que va a ser un camino más largo".

Boric y la Contraloría

El Presidente también tuvo palabras para la labor de la Contraloría en este proceso. "Esto de pretender un Gobierno aséptico, que no tenga posición política y que se le niega la vocación de transformación en la cual todo el mudo sabe que venimos, me parece absurdo", aseguró.

El exparlamentario agregó que "estoy totalmente de acuerdo y estamos a toda disposición de Contraloría de que acá hay que cuidar los recursos públicos y hay que ser totalmente íntegros. Pero de ahí a que no se pueda manifestar opinión respecto al proceso quizás más relevante en los últimos 30 años en Chile, creo que es un poco cortarnos las piernas".

Incluso se refirió al dictamen de la Contraloría, que indicó que el ministro Giorgio Jackson no se ajustó a la necesaria prescindencia en el proceso. "No estoy de acuerdo con el criterio de Contraloría, pero respeto las instituciones y hemos corregido todo lo que Contraloría instruyó corregir, y seguiremos con las puertas abiertas para que la Contraloría realice todas las investigaciones que estime necesarias porque, independiente de las posiciones que uno tenga, lo que nos corresponde y lo que me corresponde a mí en particular como jefe de Estado, es dar las garantías a todo el mundo de que acá las leyes se respetan y no hay nadie por sobre las leyes", concluyó el mandatario.