La Pensión Garantizada Universal es (PGU) en un beneficio que entrega el Instituto de Previsión Social (IPS) a los adultos mayores de 65 años o más que busca aumentar el monto de jubilación de quienes reciban menos ingresos mensuales.

Anteriormente este beneficio solo se pagaba a quienes recibían el Pilar Solidario, pero desde el mes de agosto pueden postular los adultos mayores que pertenecen al 90% más vulnerable de la población y que cumplan con otros requisitos.

Sin embargo, muchas personas que no son parte del 10% más rico del país han visto rechazada su solicitud de PGU. En total, 70 mil personas que han postulado recibieron la negativa del beneficio debido al test de afluencia, que establece la forma para definir a los beneficiados

¿Cuáles son los requisitos para recibir la Pensión Garantizada Universal?

Pueden postular a la PGU las personas que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más.

Recibir una pensión base menor a la llamada Pensión Superior , equivalente a $1.048.200.

, equivalente a $1.048.200. Pertenecer al 90% más vulnerable de la población , según el Registro Social de Hogares en base a un test de afluencia.

, según el Registro Social de Hogares en base a un test de afluencia. Haber vivido en Chile por un periodo no inferior a 20 años continuos o discontinuos, desde que la o el solicitante haya cumplido 20 años de edad.

continuos o discontinuos, desde que la o el solicitante haya cumplido 20 años de edad. Haber vivido en Chile 4 de los últimos 5 años inmediatamente anteriores a la postulación de la PGU.

inmediatamente anteriores a la postulación de la PGU. No ser pensionado de Capredena o Dipreca.

¿Entonces por qué se rechaza la PGU por el test de afluencia?

Las personas que cumplen con los requisitos antes mencionados e igualmente vieron rechazada su postulación a la PGU, se debe a que el test de afluencia en vez de tomar en cuenta a toda la población del país, solamente se aplica en quienes tienen 65 años o más.

Esto es perjudicial para calcular quiénes pueden recibir el dinero, ya que el umbral de corte para obtener el beneficio bajó desde los $683.000 a los $497.468. Esto quiere decir que los adultos mayores que tengan pensiones o ingresos mensuales superiores a $497 mil per cápita no recibirán la PGU, pese a que cumplan con los requisitos.

Además, hay que considerar que para definir los ingresos de una persona se calcula en base a los ingresos de todo su grupo familiar y se divide en el número de integrantes (per cápita), por ejemplo, si una mujer no recibe pensión, pero su marido suma un sueldo y pensión de $1 millón, ella igualmente no recibirá la PGU.

Si el test de afluencia hubiese considerado a toda la población del país, el umbral de corte para recibir la PGU sería de $683.469 per cápita.

De todas maneras, el Gobierno tiene planeado hacer universal la entrega de la PGU para el próximo año, aunque para que esto ocurra debe ser aprobada la Reforma Tributaria.