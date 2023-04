Este jueves 13 de abril se celebra internacionalmente el Día del Beso, acción beneficiosa para la salud que funciona como demostración de amor y cariño entre las personas.

¿Por qué hoy se celebra el Día del Beso?

El origen del Día del Beso es un tanto extraño, ya que se celebra debido a que el 13 de abril de 2013 se llevó a cabo el beso más largo registrado en la historia, según el Guinness World Records.

Quienes rompieron el récord fueron una pareja tailandesa, Ekkachai Tiranarat y Laksana Tiranarat. Ellos participaron en una competencia anual en Tailandia organizada por Ripley's Believe It or Not!, en Pattaya.

Esta pareja ya había concursado y ganado años anteriores, pero en esta ocasión, con un beso de 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, logaron superar su propio récord de 46 horas consecutivas, logrado el 15 de abril del año anterior.

Además de llevarse el título de ganadores, recibieron una placa metálica, dos anillos de diamantes y otro reconocimiento por parte de los Guiness World Records.

Los beneficios de besar para la salud

Según médicos, dar besos puede ser algo muy beneficioso para la salud física y mental de las personas.

Solo algunos de los múltiples beneficios de besar, según diversos expertos, son: