Muchos santiaguinos se despertaron este martes a las 05:51 de la madrugada por un fuerte temblor, que adelantó el comienzo de la jornada de algunos trabajadores.

¿De cuánto fue temblor?

De acuerdo al Centro Sismológico de Chile, el temblor tuvo una magnitud de 5,3 y su epicentro se ubicó a 27 kilómetros al suroeste de Santiago, a una profundidad de 79 kilómetros.

El sismo se pudo percibir en las regiones del Libertador Bernardo O’Higgins, Metropolitana, Valparaíso y Coquimbo.

El Centro también informó que el movimiento telúrico se percibió con una intensidad de IV a V en la escala de Mercalli e incluso VI en zonas muy cercanas al epicentro.

Cabe mencionar que no hubo daños o fallas en servicios básicos.

¿Por qué se sintió tan fuerte?

Según Pablo Salucci, geógrafo y académico, en conversación con La Tercera, se sintió muy fuerte el temblor por que se trató de un sismo intraplaca.

“Por eso se percibe de forma intensa en Santiago dado que este ocurre muy cerca de la ciudad (27.41 Km al SO) por lo que su cercanía al foco sísmico, incide en la percepción con la que fue sentido en las primeras horas de hoy, el cual alcanzó un Mercalli entre IV a V en buena parte de Santiago, percibiéndose además, en la Región de Valparaíso y la Región de O’Higgins”, indicó el experto.

Muchas personas que sintieron el temblor comentaron que el ruido se escuchó muy fuerte, al respecto, Salucci señaló que esto fue así por el silencio que hay en la madrugada.

“El ruido es ocasionado por las ondas sísmicas que se desplazan por el sustrato rocoso del suelo, llevando la energía del sismo”, explicó el geógrafo sobre el origen del sonido.

En cuanto a si el temblor tuvo que ver o no con la Falla de San Ramón, Salucci señaló que no, ya que el hipocentro no tiene relación con la falla. “Esto porque, los mecanismos de liberación de energía en sismos corticales, corresponden a profundidades inferiores a 10 Km”, afirmó.

¿Cómo saber de cuánto fue un temblor EN VIVO?

Para ver en vivo de cuánto es un temblor y cuántos se han percibido en el día, puedes ingresar a la página Centro Sismológico de la Universidad de Chile, AQUÍ.

Adicionalmente, puedes revisar la página volcanodiscovery.com, donde podrás encontrar todos los eventos telúricos a lo largo del mundo, incluido nuestro país.