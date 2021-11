Con 2.640 nuevos casos de contagios por Covid-19 notificados hoy por el Ministerio de Salud, la situación sanitaria en Chile sigue siendo preocupante con el alza de número rojos respecto a meses anteriores.

Por lo mismo, se han realizado numerosos retrocesos en el Plan Paso a Paso y sus fases comunales. El pasado miércoles 17 de noviembre, 26 comunas retrocedieron de Fase 4 de Apertura Inicial a Fase 3 de Preparación.

Justamente, toda la Región Metropolitana sigue en esta etapa, donde el Pase de Movilidad determina los aforos e ingresos a espacios cerrados. A continuación te contamos detalles de las libertades permitidas.



¿Qué se puede hacer en Fase 3 de Preparación?

Los aforos y libertades en Fase 3 de Preparación son los siguientes:

Clases y actividades presenciales en salas cuna, jardines infantiles y establecimientos de educación escolar

La asistencia es voluntaria y la apertura obligatoria. En Educación Superior se permiten las clases presenciales.



Reuniones en residencias particulares

Máximo 10 personas. Pueden ser 25 si todas tienen Pase de Movilidad.



Atención presencial a público

Ejemplos: comercio, museo, parques de diversiones, ferias laborales.

Lugar cerrado o abierto: aforo total que cumpla 1 persona cada 6 m2. Mínimo 4 clientes.



Atención presencial en restaurantes, cafés y fuentes de soda

En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad. Siempre debe haber 2 m. entre los bordes de las mesas. En gimnasios es lo mismo, con 2 m. entre máquinas.



Actividad física y deporte

En lugar abierto máximo de 100 personas o 200 si todas tienen Pase de Movilidad. En lugar cerrado se permite un máximo de 25, o 100 integrantes si todos tienen carnet verde.







Actividades sin interacción entre asistentes

Deben tener ubicación fija durante toda la actividad, 1 m. entre participantes, uso permanente de mascarilla y sin consumo de alimentos.

Si el recinto tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

- Lugar abierto: 60% del aforo total definido, con Pase de Movilidad. Si hay consumo de alimentos, se reduce a 40% de aforo.

- Lugar cerrado: 50% del aforo total definido, con Pase de Movilidad. Si hay consumo de alimentos, se reduce a 30% de aforo.

Si hay un asistente sin Pase de Movilidad, el aforo máximo se reduce a la mitad.

Si el recinto no tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

Ubicación de asistentes permanente y a 1 m. de distancia entre ellos, y aforo de 1 persona cada 4 m2. Si hay consumo de alimentos, 1,5 m. entre asistentes.

- Lugar abierto: 200 o 1.000 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

- Lugar cerrado: 100 o 500 personas si todas tienen Pase de Movilidad.



Actividades con interacción entre asistentes

No mantienen ubicación fija durante la actividad, no mantienen 1 m. de distancia entre asistentes, no usan mascarilla de forma permanente o se consumen alimentos.

Se debe cumplir aforo de 1 persona cada 6 m2, con máximos de:

- Lugar abierto: 100 o 200 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

- Lugar cerrado: 25 o 100 personas si todas tienen Pase de Movilidad.