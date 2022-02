El inicio del año escolar 2022 se aproxima a toda velocidad. El Ministerio de Educación anunció que el miércoles 2 de marzo será el día en que casi cuatro millones de estudiantes retornen a las salas de clases. Y de manera presencial.

Claro que aparecen las dudas de padres y apoderados, alertados por las altas tasas de contagios y positividad de la variante Ómicron del Covid-19. Y más todavía si los menores de edad suelen tener mayor contacto (y menor cuidado) producto de las actividades propias del colegio como son las clases y los recreos.

Hay que recordar que la medida de tener los colegios abiertos viene del año pasado. En 2021, los colegios podían recibir a sus alumnos, pero no tenía carácter obligatorio pues el calendario de vacunación de los menores de 18 años aún no estaba completo, lo que podría tener consecuencias negativas en la salud de ese grupo etario.

De todas maneras, al final del año, el 99 por ciento de los recintos escolares estuvo con clases presenciales, y el 97% de la educación parvularia abrió las puertas, según las cifras del Ministerio. Sin embargo, la asistencia no superó el 65% en los colegios públicos y subvencionados.

¿Cómo proteger a los niños en la vuelta a clases?



Para ir preparando a los estudiantes de la familia, vale la pena echar un vistazo a una lista de recomendaciones para el regreso a clases de manera presencial, medida que aprueba el doctor Alfredo Misarji, pediatra de la Clínica MEDS. "Apoyo la idea de abrir los colegios. Es muy positivo para los niños", explicó el profesional.

El médico entregó algunos consejos para los padres. "La mascarilla ideal es la KN95, pero entendemos que el precio no está al alcance de todos. Ante eso, lo principal es tener la que se pueda. Lo que sí debo decir es que hay una discusión si los menores de cuatro años pueden utilizarla. Para los demás, no hay problema. Sobre cuántas deben usar al día, eso es relativo. Hay que cambiar las veces que se pueda. Por lo menos, una vez", explicó

Un tema relevante es la posibilidad de que los menores se alimenten en el establecimiento educacional. "Sí se puede", asegura el doctor. "Recordemos que la infección es de persona a persona. Por lo mismo, lo fundamental es el continuo lavado de manos, mantener la distancia, tener comida hervida. Con eso es suficiente. La OMS (Organización Mundial de la Salud) dijo que lo primero que deben abrirse son los colegios, y que deben ser los últimos en cerrarse. Hay que hacer testeos con antígenos, pero debemos recordar que las infecciones suelen venir del exterior, y, en ese sentido, los profesores y los demás trabajadores del colegio deben estar vacunados y sin síntoma alguno", aclaró.

Misraji también habló de los recreos, instancia donde los menores suelen tener más contacto: "Los niños tienen que hacer su vida lo más normal posible. Sobre todo si pueden estar al aire libre y con distancia", explica.

Según el especialista, "muchos niños tienen problemas de salud mental por estar tanto tiempo en la casa, por lo que si tienen la oportunidad de estar al aire libre, me parece razonable que puedan hacerlo".

En caso de que su hijo presente síntomas, Misraji pide actuar con prudencia: "En los niños no he visto grandes complicaciones con la enfermedad, pero si su hijo tiene síntomas, como tos, diarrea, mocos, lo primero es aislar al enfermo y, obviamente, no enviarlo al colegio. Es mejor que se quede un par de días en la casa antes que contagie a sus compañeros", concluyó.