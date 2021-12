Durante el último tiempo el Ministerio de Salud (Minsal) ha realizado diversos cambios en la documentación necesaria para realizar diversas actividades cotidianas donde el Pase de Movilidad ha tomado una mayor relevancia.

Debido a que ya no está contemplada la restricción de movilidad en las fases del Plan Paso a Paso, el Pase de Movilidad ha tomado un rol protagónico debido a que a las personas que no lo tienen aún o no lo han actualizado no les permitirá entrar ciertos lugares.

Este documento es tan importante debido a que comprueba que la persona completó su esquema de vacunación indicado por las autoridades sanitarias o se encuentra en el proceso de inoculación.

¿Qué beneficios tiene el Pase de Movilidad?

El Pase de Movilidad tiene los siguientes beneficios:

- Aumento en el aforo reuniones particulares y espacios públicos.

- Permite realizar actividades al interior de recintos tanto abiertos como cerrados (gimnasios, restaurantes, estadios, cine, conciertos).

- Permite realizar viajes interregionales y al extranjero.

¿Dónde puedo descargar el Pase de Movilidad?

Para descargar el Pase de Movilidad debes realizar los siguientes pasos:

1. Ingresa a mevacuno.gob.cl.

2. Una vez en el sitio web selecciona si deseas acceder con tu Clave Única, número de serie cédula de identidad o correo electrónico.

3. Luego dirigete a la sección “Mis vacunas”. En este lugar encontrarás tu esquema de vacunación con la dosis de refuerzo y un código QR.

4. Finalmente haz click en “Descargar” y obtendrás tu Pase de Movilidad.