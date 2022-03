Un mal inicio de semana tuvo la Convención Constituyente, cuando uno de sus integrantes fue agredido en las cercanías del exCongreso Nacional, en pleno centro de Santiago.

Cuando iba a su trabajo, el constituyente Marcos Barraza, militante del Partido Comunista, fue perseguido por una mujer de tercera edad, quien le lanzó varios gritos y luego lo intentó ahorcar con una bandera chilena. "¿A qué le tenís miedo", gritaba la fanática del Rechazo.

Barraza señaló en tu Twitter (@MarcosBarrazaG) que "hoy fui agredido por los fanáticos de la ultraderecha. Los que profesan la intolerancia y el odio. Esto no me amedrenta, al contrario me refuerza a seguir construyendo un país sin fanatismos".

Luego, en la Convención, el agredido convencional agregó que "me siguieron un rato y luego me atosigaron, me pusieron la bandera en la cabeza reiteradas veces, tratando de provocarme para que reaccionara violentamente (...) Me perturbó, no creo que nadie tenga que estar sometido a ese tipo de agresiones".

De acuerdo a los testigos, la mujer, quien también habría insultado a los constituyentes Hernán Larraín (Evópoli), Patricia Politzer (Independientes No Neutrales) y Fernando Atria (Frente Amplio), fue detenida por Carabineros.