Ministerio de Educación se abre a la opción de no usar mascarillas en los colegios

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, abrió la puerta para una decisión muy anhelada por varios centros educacionales: el fin del uso de mascarilla en las salas de clase.

En diálogo con radio Duna, el secretario de Estasdo explicó que "una señal importante es que nosotros estuvimos con la (ex) ministra (Begoña) Yarza y ahora con la ministra (Ximena) Aguilera, con quien anoche estuvimos conversando hasta muy tarde. Siempre las decisiones que Educación impulsa o las comunicaciones que hace hacia las comunidades tienen que estar bajo los principios que el propio Ministerio de Salud establece. Son ellos los expertos, nosotros no podemos saltarnos eso y ahí hay una serie de recomendaciones que, efectivamente, nosotros también hemos recogido. Nosotros tenemos una visión respecto de las mascarillas, a propósito de los procesos de aprendizaje, que ciertamente lo dificultan. No quiero adelantar absolutamente nada, pero probablemente vamos a tener novedades". Esto en referencia a la posibilidad de dejar de usar mascarillas en la sala de clases.

Sobre la fecha de implementación de esta medida, Ávila recordó que "los chicos están de vacaciones, probablemente muchos de ellos, porque hacen las vacaciones de septiembre esta semana o la siguiente. Probablemente nos quedan solo dos días hábiles, el miércoles y el jueves. Nosotros esperamos poder, ojalá, bailar cueca sin mascarilla".