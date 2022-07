El Crédito con Aval del Estado, creado durante la administración del entonces presidente Ricardo Lagos Escobar, sigue siendo un dolor de cabeza en las finanzas de millones de chilenos.

El Ministerio de Educación -a través del jefe de la cartera, Marco Antonio Ávila, y la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa- entregó el primer informe de caracterización socioeconómica de las personas deudoras del Crédito con Aval del Estado (CAE).

En el informe, basado en los datos de la Comisión Ingresa y de la Operación Renta 2021, se indica que el 38% de los deudores en proceso de pago cuenta con ingresos inferiores a los $250 mil; el 69% bajo los $750 mil;y el 81% menos de $1 millón. El 8% recibe $1,5 millones y apenas un 1,8% gana más de $2,5 millones.

"A esta tremenda problemática queremos ofrecer una solución sólida, una solución que sea confiable y para esto es necesario contar con datos precios", dijo Ávila.

El detallado documento expone que el 72% de las mujeres con deuda gana menos de 750.000 pesos, mientras que en el caso de los varones corresponde solo al 66%.

El secretario de Estado agregó que "este primer informe, que hace una caracterización de deudores y deudora, nos señala en primer lugar, por ejemplo, que la mayoría de ellos no son personas millonarias, que como se ha querido instalar muchas veces, como que los deudores y deudores tuvieran ingresos altísimos y casi por voluntad no quisieran cumplir con sus responsabilidades frente a los bancos". Y agregó que "hay una promesa importante que no se cumplió asociada a la movilidad social. ¿Cuántas carreras nosotros hemos visto que están saturadas?".