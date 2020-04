"Me importa": Cómo activar la nueva reacción de Facebook

¿Cómo activar la nueva reacción de Facebook "Me importa"? Esta es una de las preguntas más recurrentes de los últimos días.

Facebook anunció hace unos días el lanzamiento de la nueva reacción "Me importa", que viene a acompañar al tradicional "Me gusta", "Me encanta" y tantas otras que nos han acompañado durante años en la red social.

Esta nueva reacción es un emoticón de un emoji abrazando a un corazón y se inspira en lo que está ocurriendo en el mundo con el cpronavirus Covid-19.

Actualmente hay 6 reacciones en Facebook.

Para que aparezca en tu Facebook y puedas empezar a usarlo sólo debes tener paciencia, ya que se irá implementando por zonas geográficas en todo el mundo al pasar los días.

Por ahora está en Norteamérica, principalmente en Estados Unidos, y en algunos países de Europa como España, Francia, Italia e Inglaterra.

Para Latinoamérica aún no hay fecha oficial para activar la nueva reacción de Facebook, pero debería ser en las próximas semanas.