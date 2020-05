Los mejores consejos para sacarle provecho a la AppGallery de Huawei

La AppGallery de Huawei se ha posicionado rápidamente como una de las plataformas de descargas más importantes para los teléfonos móviles.

El mercado de apps es dinámico y se está renovando constantemente y en la AppGallery puedes encontrar todo tipo de aplicaciones útiles y divertidas.

Para sacarle más provecho a tus teléfonos Huawei, existen varios trucos que te presentaremos ahora.

Arma tu propia lista de deseos

Si quieres descargar una app específica y no la encuentras en la AppGallery, no te preocupes, ya que existe una sección especial para agregar todas las aplicaciones que aún no están disponibles.

Al agregarla podrás hacerle seguimiento mientras el equipo de Huawei trabaja para que puedas contar con tus apps favoritas.

Esto se hace yendo a la sección “Yo” y gestionar tu lista, ingresando el nombre de la app que buscas. Una vez que esté disponible, Huawei te avisará mediante una notificación. Incluso, puedes optar a una instalación automática una vez que esté habilitada.

Canjea tus Huawei Points

Este es uno de los elementos más llamativos de esta plataforma. Los Huawei Points son dinero virtual que te permiten realizar compras dentro del ecosistema de la marca, sin la necesidad de tener que usar una tarjeta de crédito.

Con estos puntos podrás adquirir aplicaciones, fondos de pantalla, películas y mucho más. Además algunas plataformas permiten el canje de Huawei Points, como Huawei Cloud, Huawei Video, Huawei Music, Huawei Game Center, Huawei Reader y la misma AppGallery.

Para obtener los Huawei Points puedes participar en activaciones en línea y explorar las novedades de AppGallery. Desde ahí, la marca está lanzando constantemente nuevas promociones que permiten la obtención de puntos. Solo tienes que estar atento a los anuncios dentro de la galería.

Sorpréndete con los regalos que AppGallery tiene para ti

La AppGallery es una plataforma exclusiva, que está en constante desarrollo para ofrecer el mejor servicio a los usuarios de la marca.

Pero eso no es todo. Huawei premia día a día a sus usuarios a través de regalos, que pueden ser promociones especiales, descuentos en compras, servicios exclusivos, privilegios VIP y mucho más.

Solo debes dirigirte a la sección “Yo” y revisar el listado de regalos en el apartado “Obsequios”.