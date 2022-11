La Licencia de Conducir es un documento que permite la conducción de vehículos, por lo tanto, es obligatorio portarlo cuando se utiliza un vehículo para movilizarse por el país, sin embargo, la de Clase B es de vital importancia para manejar vehículos motorizados.

¿Se podrá renovar automático la licencia de conducir?

Diez diputados UDI presentaron un proyecto de ley que busca que las licencias B y C no profesionales se puedan renovar de manera automática. Además, se espera que la ley pueda beneficiar a aquellos conductores que cuenten con una buena conducta en el transito y que no cuenten con faltas graves ni gravísimas durante cierto periodo de tiempo.

El diputado de la Unión Demócrata Cristiana, Felipe Donoso, habló con CHV Noticias, y se refirió al beneficio del proyecto “permite a aquellas personas que han tenido seis años de conducción intachable, sin infracciones graves ni gravísimas, que ese periodo de licencia se extienda tres años más. Un voto de confianza, porque también vemos cómo en los distintos municipios, cómo se atochan los departamentos de transito y hacemos una burocracia quizás innecesaria”.

Por su parte, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, se manifestó tras ser despachado el proyecto a la Cámara Baja. “Son varios los diputados que nos traen esta propuesta y la vamos a revisar, sin embargo, también decir que cuándo uno exige la renovación de la licencia de conducir, la hace también para hacerse cargo de las condiciones físicas y de salud de cada uno de los conductores”.

Cabe recordar que tras la llegada de la pandemia por Covid-19 y con el fin de evitar el alto flujo de personas en oficinas y sitios donde se pueden realizar diversos trámites, se decidió por renovar de manera automática la licencia de conducir, sin embargo, esto generó que ahora los municipios estén repletos para realizar este trámite.

¿Cuáles son los requisitos para renovarla y qué trámite previo debo hacer?

Deberás dirigirte a la dirección de tránsito de tu municipalidad y realizar los siguientes trámites: