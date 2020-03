Lavín indignado con hombre que debía cumplir cuarentena y salió de paseo en Las Condes: "Que le caiga el rigor de la ley, esto no es chiste"

Esta tarde se conoció el caso de un hombre que fue sorprendido en la plaza Los Dominicos de Las Condes a pesar de que tenía orden de estar en cuarentena, causando la molestía del alcalde Joaquín Lavín.

Este hombre llegó desde Alemania el 16 de marzo y aún le quedaban días para cumplirlas dos semanas de cuarentena obligatorias que debía tomar por precaución, pero hoy se le encontró violando la medida.

Al respecto y según recoge ADN, el alcalde de Las Condes explicó que "Catorce días se cumplen el día 30 de marzo y, por tanto, no puede salir a la calle hasta el día 31. Para el 31 todavía falta (…)Incumplió la cuarentena, está mal, seamos responsables, seamos serios“.

Lavín agregó que "ahora tiene que caerles el rigor de la ley, esto no es chiste. Me imagino que una persona que ha estado 13 días (en cuarententa) quiere salir, pero no puede salir, no puede. Es un tema de respeto y de solidaridad con los demás”.