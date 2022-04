La exministra de Justicia, Javiera Blanco, pidió el sobreseimiento en el caso de malversación de fondos destinados a gastos reservados de Carabineros, locual fue descartado por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que ordenó ampliar la investigación en cinco meses.

A la ex secretaria de Estado se le investiga por un presunto ilícito ocurrido mientras se desempeñaba como Subsecretaria de Carabineros, bajo la primera administración de la Presidenta Michelle Bachelet. De acuerdo a las indagatorias del Ministerio Público, el monto de la malversación alcanzaría los $42 millones, detectados en investigaciones a cinco mil movimientos bancarios; donde se recalcan ocho depósitos realizados entre los años 2007 y 2010.

La audiencia solicitada por la exministra buscando su sobreseimiento en la causa, se inició pasadas las 9:00 horas en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. En la instancia, el Ministerio Público pidió ampliar el plazo de investigación en cinco meses, lo cual fue duramente cuestionado por Paula Vial, abogada defensora de Blanco, quien sostuvo que dicha petición es injustificada.

Para Vial, luego de cinco años de investigación, no existe “absolutamente ningún antecedente que dé cuenta o que permita considerar que hay alguna participación de mi representada en la cúpula que originaba el fraude”.

“No hay antecedentes que avalen las imputaciones del Ministerio Público. Se han emitido órdenes de investigar que han tenido, sobre todo en el último tiempo, un aspecto más bien dilatorio y con la finalidad de mantenerla vinculada a la investigación en circunstancias que lo que corresponde es dejar en claro que ella no pudo haber cometido estos delitos y que a esta altura no hay elementos que den cuenta de una eventual participación en aquello”, argumentó la defensora.

Según sostuvo la abogada, en la causa “no existe documento alguno que sitúe a mi representada como administradora o poseedora de la custodia de los fondos de gastos reservados y que justifiquen la comisión del delito de malversación que exige este elemento fundamental de custodia”.

Más tarde intervino la fiscal Ximena Chong, quien aseveró que Blanco se habría apropiado de dineros destinados anualmente a la Ley de Presupuestos. Según la persecutora, Blanco se habría apropiado de $13 millones entre el 2007 y el 2009, y otros $2 millones durante el 2010. “No era asignataria de gastos reservados, pero sin perjuicio de aquello, los recibe en connivencia con generales y con ocasión de su cargo”, aseguró la fiscal.

Producto del caso, la exautoridad se encuentra sujeta a las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional desde octubre del año pasado.