IFE Universal | Último día para solicitar el IFE de julio: Postula aquí con tu RUT

El IFE Universal llegó como una importante medida de apoyo económica para los chilenos en medio de la pandemia por el Coronavirus, donde la situación actual del Covid-19 sigue mejorando en nuestro país. En la jornada del sábado 17 de julio se informaron 1874 casos de contagio y una positividad del 3% a nivel nacional, una de las mejores.

Por lo mismo, el bono del Ingreso Familiar de Emergencia llega como una medida de ayuda de un monto de $177 mil por persona, que puede seguir subiendo dependiendo de la cantidad de integrantes que vivan en el hogar, con una cifra de $887 mil donde hayan 10 o más integrantes por casa.

Es importante recalcar que para poder postular a este beneficio se debe formar parte del Registro Social de Hogares, un trámite indispensable que deben cumplir las familias. Después de eso, ya se puede postular al Ingreso Familiar de Emergencia ingresando los datos de los integrantes de la familia en el hogar, donde quienes superen los $800 mil deberán declarar sus ingresos.

A su vez, quienes hayan postulado antes no deben repetir este proceso porque los pagos son automáticos, por lo que el llamado para quienes no formen parte del IFE es a inscribirse en los plazos establecidos para no perder el beneficio este mes de julio, ya que los pagos se inician dos semanas después de la postulación.

Para saber sobre fechas y plazos en este mes, te lo contamos a continuación.



¿Cómo postular en este último día al IFE de julio?



Hoy domingo 18 de julio finaliza el plazo para postular al Ingreso Familiar de Emergencia de este mes. Para hacerlo, se debe ingresar AQUÍ con tu RUT al sitio oficial del proceso y una vez ahí completar todos los datos personales y de ingresos de la familia.

Una vez finalizado el trámite y notificado que usted obtuvo bono, los pagos comenzarán a partir del 29 de julio, en un proceso que en junio ya tuvo más de 14,5 millones de personas beneficiadas.