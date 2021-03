Horóscopo de hoy viernes 26 de marzo de 2021 según tu signo zodiacal

Aries (marzo 21-abril 20)

Intenta descansar lo que puedas y no complicarte demasiado hoy con nada, porque lo que te interesa es mantener la tranquilidad mental y no dejar que los acontecimientos te sobrepasen. No hay nada que merezca que alteres tu paz interior.



Tauro (abril 21-mayo 20)

Puedes encontrar hoy un cierto alejamiento en una persona que te interesa y a la que has estado escribiendo o mandando wasaps y notas que no te contesta en el mismo tono que antes. No le des importancia, simplemente pasará por un mal momento.



Géminis (mayo 21-junio 21)

as un paso importante en algo relativo a lo profesional o a los estudios. Quizá debas tomar una decisión ahora que puede condicionar muchos aspectos de aquí en adelante, pero será acertada. Lo cierto es que puedes vislumbrar otro horizonte.



Cáncer (junio 22-julio 22)

Mejora tu ánimo ya que llega el final de la semana y sabes que te alejarás de algunas fuentes de tensión, también con algunas noticias que llegan de fuera de tu entorno. Serán esperanzadoras si se trata de negocios. Eso te trae bastante alivio.



Leo (julio 23-agosto 22)

No te despistes si quieres conseguir algo relativo a tu forma física o a tu imagen. Esto significa que debes poner de tu parte para conseguirlo, ya que no llegará solo y sin esfuerzo. Ponte a ello cuanto antes y verás que los resultados irán llegando.



Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Llega un momento de buena comunicación con tu pareja por la noche, y lo cierto es que quizá te guste mucho y disfrutes preparando una pequeña sorpresa. Eso va a ser una magnífica idea para restaurar un clima de confianza y seducción.



Libra (septiembre 23-octubre 22)

No te apetecerá demasiado estar demasiado en contacto con nadie y mucho menos seguir hablando por teléfono ya que quizá has tenido que utilizarlo demasiado por trabajo. Haces bien en desconectar. Una película amable o interesante te vendrá bien.



Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Hay veces que no aclaras demasiado lo que quieres decir porque es cierto que puede que tengas un tono más sombrío o que tus pensamientos vayan hacia un lugar poco amable. Cuidado con lo que dices hoy. Valora que hay mucho positivo siempre.



Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Haz un poco de reflexión o alguna actividad que realmente te haga disfrutar o sentirte bien. Puede ser un paseo o escuchar música o cualquier actividad física que te ayude a dejar atrás los problemas. Si en buena compañía, mejor.



Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Por mucho que no quieras, hoy te toca atender ciertos asuntos en los que no te encuentras muy a gusto, porque te parecen aburridos o cansados, pero piensa en lo que te dan a cambio. Además, no vas a tardar tanto en hacerlo, lo comprobarás.



Acuario (enero 21-febrero 19)

Hay una cierta manera de hacer las cosas que ahora ya debes recuperar. Eso no significa que sean igual que antes, pero sí que van a ser algo más suaves y que eso te pondrá de bastante buen humor. Un amigo te cuenta algo que te hace soñar con planes divertidos.



Piscis (febrero 20-marzo 20)

Hoy no te hará muy feliz tener que escuchar algo que te dicen e incluso puede haber cierta tensión cerca de ti. Respira hondo y no hagas demasiado caso, incluso si se trata de la pareja, no le des importancia. Pronto pasará ese estado de malestar.