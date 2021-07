Horóscopo de hoy sábado 3 de julio de 2021 según tu signo zodiacal

Aries (marzo 21-abril 20)

Mucha inspiración a la hora de hablar o de comunicar algunos asuntos. Tu mente estará ágil y despierta para poder trasladar esos mensajes con total claridad. Alguien te lo va a agradecer mucho ya que sentirá tu respaldo y afecto.



Tauro (abril 21-mayo 20)

Te sorprenderá una llamada de alguien de quien no sabes hace mucho tiempo. Probablemente es para pedirte un favor, y lo cierto es que un poco sí te va a molestar porque ves que se quiere aprovechar y que el resto del tiempo no se acuerda de ti.



Géminis (mayo 21-junio 21)

Esta etapa en la que te hallas aún durará un tiempo bastante largo y quizá algunos momentos puedan ser algo duros, así que es mejor que busques ratos de relajación y distracción. Cuídate algo más y no permitas dedicar todo el tiempo a los problemas.



Cáncer (junio 22-julio 22)

Hoy estarás con más ánimos para lo frívolo e incluso puede que te dejes llevar por algo divertido en lo que quizá pierdas algo el tiempo, pero no debe importarte porque necesitas ese espacio de diversión. Tómatelo como una terapia.



Leo (julio 23-agosto 22)

Te preocupas mucho por los demás, probablemente por temas relacionados con su salud y hoy se lo demostrarás a una amiga o a un amigo y lo cierto es que eso te va a hacer sentir bien. Hay armonía emocional con esa persona y una corriente intensa de solidaridad.



Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Demuestra tus capacidades hoy delante de quien tenga poder o pueda hablar de ti bien. Es importante ahora, porque esos comentarios pueden llegar muy lejos, quizá hasta donde no te hayas planteado nunca. Hay nuevos campos que puedes explorar.



Libra (septiembre 23-octubre 22)

Tu curiosidad se amplía en muchos aspectos y querrás saber más sobre algunos temas por los que antes no te habías preocupado nunca. Eso es muy positivo porque se ensanchan tu campo de acción y tus miras. Trabajas positivamente en esa dirección.



Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Has de hacer un pequeño esfuerzo para volver a encontrar un camino de comunicación con un familiar con el que has tenido algún disgusto o has discutido por diferencias que no son irreconciliables. Da el primer paso y luego vendrán los siguientes.



Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Será un día bastante interesante si te dedicas a pensar en solventar esos pequeños escollos que a veces aparecen en tu horizonte. Si dejas cualquier clase de temor detrás y das un salto de fe, ganarás mucho. No debes temer nada.



Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Emprender nuevas actividades relacionadas con el organismo, ya sea desde el punto de vista de la imagen o del ejercicio, te va a venir muy bien. Todo eso te llevará a sentirte con más seguridad en ti y los demás lo notarán inmediatamente.



Acuario (enero 21-febrero 19)

No creas hoy que todo lo que te dicen es cierto. Si te halagan demasiado es porque hay alguien cerca que te prepara una trampa. Cuidado con tu ego, que te puede jugar una mala pasada muy pronto. Mira bien en quien confías.



Piscis (febrero 20-marzo 20)

Dejar atrás algunas cosas del pasado es ahora lo mejor que puedes hacer. No pienses que fue mejor, simplemente ya no está y lo único que tienes que acumular de eso es la experiencia y el conocimiento e invertirlo en tu presente.