Horóscopo de hoy miércoles 7 de abril de 2021 según tu signo zodiacal

Aries (marzo 21-abril 20)

Lo que hoy te llega no te va resultar extraño si se trata de asuntos de trabajo o profesionales. Hay confusión, sí, pero sin duda vas a estar muy alerta y verás venir perfectamente lo que va a suceder. Te pondrás en un lugar adecuado y saldrás beneficiado o beneficiada.



Tauro (abril 21-mayo 20)

Estás viviendo una etapa bastante sorprendente en bastantes facetas de tu vida y aún no acabas de creerte lo que está pasando. De todas maneras, lo mejor que puedes hacer es vivirlo con positividad. Hay mucho de bueno en ello aunque no lo creas.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Un momento de mucha intensidad es lo que vas a vivir hoy y será algo que no esperabas, una sorpresa muy positiva que te da un soplo de aire fresco y una confianza renovada en ciertas personas. Te llaman para algo muy interesante.

Cáncer (junio 22-julio 22)

No es tu problema que alguien no se haga cargo de sus responsabilidades y hoy eso lo debes de dejar muy claro delante de quien haga falta. No entres en el juego ni te obligues a asumir lo que no te corresponde. Deja que los hechos hablen por si solos.

Leo (julio 23-agosto 22)

Aléjate de la tentación de que todo gire en torno a ti. Ese egocentrismo no es nada sano y te debes dar cuenta de que solo te puede traer disgustos o el alejamiento de alguien a quien aprecias mucho. Intenta que todo sea de una manera más equilibrada.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Reflexionar de vez en cuando no viene mal, sobre todo cuando se va demasiado deprisa. No estará de más que pienses sobre lo que realmente quieres de la vida, marca tus intereses y prioridades. Es un comienzo de algo importante.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

No te preocuparás por el futuro porque estás aprendiendo a vivir el presente y centrarte en él y eso te va a ahorrar incertidumbres que no son nada positivas. Si sigues por ese camino, acertarás. Hay motivos para tener confianza y disfrutar de todo.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Contemplas con mucha filosofía y calma lo que alguien que está bastante alterado te dice hoy. Es una buena opción no entrar en los juegos ni en las manipulaciones de nadie. Eso te favorece. Deja que pase el nubarrón.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Mejora tu capacidad para pensar con extremada rapidez e hilvanar pensamientos. Eso te facilita mucho ver cómo están las cosas, especialmente en el trabajo, pero no te precipites en nada, ni siquiera en decir lo que piensas.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Cuanto antes asumas esos cambios que te han impuesto, antes sabrás qué hacer y por dónde tirar. La cuestión es que acudas a tu fortaleza, a tu fuente interior de pensamiento y de acción, a tu yo profundo. Eso es lo que te dará la energía necesaria.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Descubres algunas nuevas posibilidades en lo que a relaciones se refiere. No es que vayas a encontrar la pareja ideal, si no tienes, ni mucho menos, pero sí es cierto que puede ser un paso interesante, al menos en el camino de las experiencias.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

La timidez no suele ser un problema para ti, pero hoy quizá si sientas la necesidad de dar un paso atrás o no te atreverás a decir nada sobre un asunto espinoso o desagradable sobre el que surgirá la discusión. Y lo cierto es que es mucho más sabio.