Horóscopo de hoy miércoles 31 de marzo de 2021 según tu signo zodiacal

Aries (marzo 21-abril 20)

La evolución de ciertas cosas que escapan a ti no son tan negativas. Hoy disfrutarás con lo que le sucede a alguien a quien no tienes muy en estima. Y lo cierto que de alguna manera crees que se hace justicia. Puede que lleves bastante razón.



Tauro (abril 21-mayo 20)

Asumirás que ahora las cosas no van tan bien como antes en algo profesional, pero eso también te puede dar una perspectiva más humana, ya que verás que las personas a tu alrededor responden bien. No te guardes tus sentimientos.



Géminis (mayo 21-junio 21)

No te conviene caer de nuevo en un hábito que ya habías dejado de lado y que no es nada bueno para tu salud. Toca sacar a relucir tu fuerza de voluntad y mantenerte lo más firme posible. No es fácil, pero si lo consigues te sentirás poderoso o poderosa.



Cáncer (junio 22-julio 22)

Si le das consejos a alguien, procura que no sean una manera de crear una dependencia de ti. Si realmente quieres a esa persona, sea quien sea, debes dejarle volar en libertad y sin ataduras. Necesitas sentirla cerca, pero no coartándola, ojo.



Leo (julio 23-agosto 22)

Hoy será un día un tanto anodino y quizá te aburras un poco, pero debes contemplar que mañana tendrás la oportunidad de desconectar de todo eso que ya te produce hastío y que no puedes cambiar. Da un paseo, te vendrá muy bien.



Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Esperas una palabra de ánimo de alguien que crees te la debería dar, pero no busques esa empatía en ese círculo de personas porque no la encontrarás. Simplemente, mantente vigilante y en tu sitio. Desahógate mejor con un amigo, alguien de confianza.



Libra (septiembre 23-octubre 22)

Debes de tener algo más de paciencia con un hijo o con un familiar que hoy puede ponerse algo pesado o impertinente porque no consigue lo que pretende. Explicarle la realidad será tu tarea principal. Después, espera a ver cómo reacciona.



Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Día complejo en el trabajo, pero aprovecha la circunstancia de hablar con un superior porque no estaría de más que empezases a delimitar de manera muy clara cuál es tu función y hasta dónde llega. No dejes que abusen de ti en ningún sentido.



Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Recuperarás tranquilidad si tiendes lazos de reconciliación y perdón a quien crees que te ha ofendido. No olvides ponerte en su lugar y ver cómo has actuado tu. Eso te va a aclarar mucho las cosas y comenzarás a avanzar positivamente.



Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Sabes hacer algo muy bien y es lo que debes de vender hoy, esas aptitudes serán reconocidas por alguien que te puede favorecer en un asunto profesional. Aprovecha esa corriente positiva, demuestra de lo que eres capaz ahora.



Acuario (enero 21-febrero 19)

No debes dejarte llevar por las apariencias, lo frívolo no te traerá nada bueno así que olvida ese afán desmedido por la imagen, no es algo que realmente importe a nadie auténtico. Te darás cuenta muy pronto de que alguien no merece la pena.



Piscis (febrero 20-marzo 20)

Llevas una temporada en la que contemplas todo con mucha más esperanza y eso es bueno porque has dejado de lado cierto tono negativo. Hoy también te sentirás con más energía para todo lo que hagas, incluso si se trata de algo lúdico o de descansar.