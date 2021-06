Horóscopo de hoy miércoles 23 de junio de 2021 según tu signo zodiacal

Aries (marzo 21-abril 20)

Tomarás una decisión que te hace muy feliz y que tiene que ver con lo emocional y los sentimientos y eso te lleva a sonreír y querer compartirlo con todo el mundo. Disfrutarás del momento. Brillará tu poder de seducción y tu carisma.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Vas a empezar a respirar con más calma, tras una temporada con presiones del entorno relacionadas con alguna clase de poder. Pero ahora ves que llega una etapa de tranquilidad y que el verano trae relajación en todo ese asunto. Te favorece.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Debes tomar un respiro, porque la actividad a la que te has sometido no te beneficia o te pasa factura. Lo principal es tranquilizarte y para ello será muy conveniente que cambies de paisaje. Tu salud te lo va a agradecer.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Has estado pendiente de muchas ocupaciones y asuntos que has tenido que resolver sin ayuda de nadie y eso te está pasando bastante factura. Comienza a hacer planes para descansar y desconectar ya. Necesitas poner tierra de por medio.

Leo (julio 23-agosto 22)

Si has iniciado hace poco una relación y ahora puedes pasar mucho más tiempo al lado de esa persona, no dejes que nadie ni nada lo estropee porque va a merecer la pena que vivas esa experiencia intensamente. Intenta mantener toda la intimidad que puedas.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Vas a tomar la iniciativa para llevar alguna clase de ayuda o apoyo a ciertas personas que lo necesitan. Ese gesto en el que te implicas tanto y en el que inviertes tiempo y esfuerzo será muy importante para esas personas, pero también para ti.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Tu economía no es como era hace algún tiempo pero eso no puede obsesionarte hasta el punto de no dejarte llevar por un pequeño capricho o un gasto mínimo en algo que te haga disfrutar. Hazlo sin pensar más, porque te lo mereces y te hará bien.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Ten precaución con todo lo que signifique riesgo, ya sea en lo deportivo, con ejercicio físico, al volante, o en cualquier vehículo. Es necesario que estés muy pendiente de todo y controles bien cada movimiento o paso que des.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Hoy impera en ti un espíritu conciliador que te hace mediar entre dos personas que no se hablan o que mantienen un conflicto. Tu labor llegará a buen puerto y traerá luz y paz a esas relaciones. Esa acción se verá recompensada emocionalmente.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Si un amigo muy cercano te confía un secreto muy importante para sus aspiraciones profesionales, no caigas en la tentación de hacerlo público porque puedes estropear muchas cosas. Ojo. Ve con cuidado para que no suceda nada.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Hoy vas a dar un paso más en cierto crecimiento interior o espiritual y eso te llevará a desprenderte de objetos, ciertas cosas materiales que ya no representan nada para ti. Es un paso muy positivo ya que hay cosas que te atan al pasado innecesariamente.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Alguien confía en tu capacidad para hacer una tarea difícil y aunque no la hayas hecho nunca, eso no significa que no puedas hacerlo ahora. Acepta el reto, confía en ti y si no sabes algo, pregúntalo sin temor. Todo se desarrollará de manera adecuada.