Aries (marzo 21-abril 20)

Te dedicarás a hacer algo que te trae mucha paz y puede ser que sea algo muy simple como cocinar o escuchar música que te lleve mentalmente a un lugar relajante. Eso también contribuye a tu descanso fisico y espiritual.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Hoy recordarás algo que hiciste con mucho esfuerzo pero también mucha recompensa. No creas que ya no eres capaz de hacerlo. Dentro de poco tendrás otra oportunidad muy interesante.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Sabrás organizar muy bien algo que te solicitan en el trabajo e incluso solventarás algunos problemas que se presenten sobre la marcha. Esto te va a generar una imagen excelente delante de alguien con poder.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Es importante que cuides tu salud por el futuro, debes tener una actividad más intensa de la que haces ahora. Consulta con alguien que te oriente en el plano deportivo para mejorar todo lo que puedas.

Leo (julio 23-agosto 22)

Eres una persona que sabe sacar su fuerza cuando se necesita, en ocasiones puedes ser como una roca y eso es muy importante en este momento.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Puede que algunas personas piensen que no tienes razón en algo que organizas o decides puede que eso afecte tu ánimo, piensa que debes seguir adelante.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Descubres algo que no sabías de una persona a la que aprecias y eso te hace apreciarla más. Todos tenemos secretos, pero este te va a descubrir hasta que punto alguien es generoso y solidario.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Vas a saber disfrutar de algún placer casero y no te va a importar nada hoy todo lo que venga de fuera de tu círculo más íntimo. No te aburrirás en ningún momento y estarás con un buen tono que dará envidia a alguien.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Hacer ejercicio y relajar tus músculos te vendrá muy bien de cara al futuro más cercano y más si tienes cerca una prueba de cualquier tipo. Eso te ayudará a despejar mucho tu mente.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Si crees que debes de reclamar algo que no está bien o en lo que sientes que hay alguna clase de engaño, hazlo sin dudar, aunque amablemente.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Brillarás mucho en una reunión, aunque sea a través de la tecnología. Eso no impedirá que demuestres muchas cosas positivas y que alguien vea que has hecho algo importante.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

No insistas en pedir algo a una persona que ya te ha dicho que no, sea lo que sea, porque no vas a conseguir tus propósitos y solo te puedes llevar una mala respuesta que no te pondría precisamente de buen humor.