Horóscopo de hoy martes 20 de julio de 2021 según tu signo zodiacal

Aries (marzo 21-abril 20)

Es posible que hoy eches de menos un poco más de acción, de diversión o de movimiento y caigas un poco en el aburrimiento. Pero lo que tienes que hacer es aprovechar ese tiempo. Encontrarás cómo si te lo propones. Te vendrán ideas.

Tauro (abril 21-mayo 20)

No sientas pena si alguien se aleja de tu lado porque lo desea, ya que es mucho mejor así. Te darás cuenta de que no tenía sentido cierta relación que cada vez más era obligada y aunque no lo creas, mejoras. Te sentirás mucho más libre.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Durante la jornada de hoy vas a notar de manera clara y contundente que tus superiores valoran el trabajo que haces y eso te alegrará. Después del verano te podrías plantear pedir una mejora de alguna clase. Vete planteándote la estrategia a seguir.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Cuidas bastante poco de tu organismo y crees que puede con todo. Ojo con los excesos, que te puede causar más de una molestia, porque tienes mucha tensión. Debes preocuparte ahora de frenar un poco todo eso para no lamentarlo.

Leo (julio 23-agosto 22)

Si haces algo de ejercicio verás cómo tu tono vital mejora y te sientes con más ánimos y si hoy alguien te propone cualquier tipo de deporte o simplemente un paseo que te aleje del sedentarismo, di que sí. Por la noche te sentirás muy bien.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Sentirás hoy muchas ganas de darte un capricho y no estará de más que lo hagas ya que eso te puede compensar de ciertos momentos un poco bajos que has pasado hace poco. Será gratificante, solo tienes que pensar que te lo mereces.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Puede que surja la posibilidad de hacer un viaje corto que, en principio, te apetece mucho, aunque tendrás dudas para decidirte porque algunas circunstancias no lo favorecen. Pero al final saldrá bien y estarás un tiempo con la mirada muy despierta.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

El peligro financiero o económico empieza a pasar, aunque de momento estaría bien que te quedaras a la expectativa y no te embarcases en ninguna aventura por atractiva que te parezca. Debes darle tiempo al tiempo para estabilizarte.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Si quieres salir de cierta monotonía con la pareja, hoy tendrás buenas ideas para hacerlo en todos los sentidos. La sorprenderás con una proposición algo enloquecida que será muy bien aceptada. Tu también lo pasarás bien.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Hay cierto movimiento a tu alrededor que te puede interesar mucho así que no le pierdas la pista hoy a alguien con quien puedes coincidir en una celebración o reunión. Será muy positivo si sabes acercarte con simpatía a esa persona.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Dejar que los demás decidan por ti no es lo mejor que puedes hacer hoy. Alguien cercano te hará ver que eso es un error y si tu no lo ves así, al menos, debes darte un tiempo para pensar qué hacer con esa situación que se te va de las manos.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

No te atreves a romper un pacto, un contrato o una unión de algún tipo y eso es algo que al final te puede pasar factura tanto material como emocional. Asume que debes de hacerlo más pronto que tarde. De lo contrario, no lo vas a pasar bien.