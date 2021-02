Horóscopo de hoy lunes 22 de febrero de 2021 según tu signo zodiacal

Aries (marzo 21-abril 20)

Hoy será un buen día para plantearte si estás bien en temas de salud. Aunque sea una preocupación pequeña, te hará bien tanto física cómo mentalmente.



Tauro (abril 21-mayo 20)

No digas comentarios que no son necesarios a tus cercanos, inlcuso evitalos con tus compañeros de trabajo puede traerte conflictos importantes. Procura que no se enojen y explícale cómo son las cosas realmente.



Géminis (mayo 21-junio 21)

No dejes que te arrastren las sensaciones de culpa, quizá no es tu mejor día, pero mejorará. Tal vez, hoy la seriedad domine en ti, pero no te preocupes, se pasará pronto. No tienes que dar todo el tiempo explicaciones.



Cáncer (junio 22-julio 22)

Puedes dar un consejo a algún familiar porque te preocupan algunas actitudes que ves en esa persona, pero lo cierto es que puede ser algo malinterpretado y no caer bien, así que piensa cómo lo haces. Ten cuidado con las personas que tienes más cerca.



Leo (julio 23-agosto 22)

Te puedes sentir atraido por alguien cercano y eso hace que estés en tensión por conseguir algo relacionado con él. Debes de tener cuidado con no ambicionar algo que podría ser contraproducente a largo plazo y no hacerte feliz.



Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Sentirás melancolía por algunas cosas, pero no debes dejarte llevar por la sensación de que cualquier tiempo pasado fue mejor. No siempre es cierto, aunque lo parezca. Vive el presente porque eso es lo que realmente posees de verdad.



Libra (septiembre 23-octubre 22)

Mejorará tu humor porque escuchas que una persona que no te apetece tener cerca tiene proyectos de alejarse de alguna manera y eso renueva tu optimismo. Da tiempo al tiempo y verás cómo se soluciona, pero aún tardará.



Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Pondrás todo el esfuerzo en quedar bien con alguien que te conviene para ciertos objetivos que tienes en mente. Demuestra tu sentido del humor y lo que eres capaz de hacer sin miedo. Hay algo que no sabes y que te favorece mucho.



Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

No debes gastar demasiado en cosas que no necesites, así que ten cuidado con esas tentaciones que realmente no son lo que ahora tienes que ambicionar. Hay otras prioridades que atender y debes tenerlo muy presente.



Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Hay muchas cosas alrededor de ti, es demasiado ruido de gente que habla sin sentido. Busca un poco de soledad para que no te superen estos temas y te libres de esas cosas.



Acuario (enero 21-febrero 19)

No dejes que nadie opine de ti, de tu imagen, hazte respetar siempre ante los demás, este es el mejor camino para recuperar el equilibrio emocional y la sonrisa. Puedes hacerlo si pones ganas.



Piscis (febrero 20-marzo 20)

No pienses tanto en lo que quieres tener, mejor hazlo realidad porque sino nadie lo hará por ti, no te dejes estar con tus metas. Ponte los objetivos por delante y fija tu camino.