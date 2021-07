Horóscopo de hoy jueves 22 de julio de 2021 según tu signo zodiacal

Aries (marzo 21-abril 20)

Hay alguien que piensa en ti más de lo que crees y a veces no te fías nada de los demás y realmente sí te tienen muy en cuenta. Es importante que trabajes tu autoestima para dejar de tener esta sensación que no es cierta. Busca tu fuerza.

Tauro (abril 21-mayo 20)

No dejes que hoy todo te parezca negativo o que alguien te transmita sensaciones poco agradables, porque eso es algo que realmente va a influir en cómo te sentirás a lo largo de la jornada. Ojo con lo que los demás pueden decirnos.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Escuchar con paciencia a alguien de más edad es algo que te va a hacer hoy bastante feliz porque te darás cuenta de todo el cariño que te está transmitiendo y de la fuerza que te aporta su mirada. Su sabiduría es mucha, y debes aprovecharla.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Nada de lo que hoy veas respecto a un amigo o una amiga te va a parecer raro, ya que le conoces bastante bien y eso te da muchas pistas sobre lo que está sucediendo en su vida ahora. Pero no debes decir nada a nadie. Guarda silencio.

Leo (julio 23-agosto 22)

No es nada aconsejable que dejes salir a relucir esa tendencia tan tuya a llevar la voz cantante. Tienes que aprender a dar más espacio para crecer a los que tienes a tu alrededor y dejarles hacer lo que deseen. Al fin y al cabo, son sus vidas, no la tuya.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Por fin respiras con mucha más tranquilidad ya que todo lo que te llega de una persona de tu familia deja mucho espacio para la esperanza y eso te congratula mucho y te permite hacer planes de ocio. Vas a organizar un viaje o una excursión.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Si pones en valor todo lo que has hecho durante este tiempo que has estado con una actividad más reducida en muchos sentidos, te darás cuenta de lo valioso que es y de lo bien que te viene. Sonríe por ello y no por lo que ya no puedes recuperar.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Quieres ir demasiado deprisa con alguien que conoces poco y eso no es nada inteligente ya que presionar a esa persona no te va a llevar muy lejos porque puede asustarse o cansarse muy pronto. Debes medir todo lo que haces y dices con ella.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Hoy no te debes comprometer para nada importante, ya que se puede retrasar la finalización de un trabajo o complicarse una situación doméstica que debes atender sin ninguna excusa. Será un poco pesado, pero no podrás evitarlo.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Las amistades van a ser muy importantes hoy, porque reforzarán tu manera de ver las cosas y estarán de acuerdo contigo en muchos asuntos que son polémicos o que están en discusión. Por la noche debes descansar, no salgas.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Sabes perfectamente que las redes sociales son completamente engañosas en muchas ocasiones y que tal y como vienen los "likes" se van. Así que no te fíes de ellas y vive en el mundo real. Un compromiso te puede poner algo alterado o alterada.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Lo material sigue preocupándote y llenando mucho tiempo de tu pensamiento, pero hoy es mucho más importante que intentes ponerte en contacto con alguien de la familia que necesita algo de ti. Probablemente esté lejos y quiera escuchar tu voz.