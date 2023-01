Aries (marzo 21-abril 20)

Es normal que te sientas algo solo o melancólico. Incluso puede que creas estar mal y el resto no lo note o no se lo menciones a tus seres queridos, pero no te preocupes que esta etapa es solo algo del momento.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Aunque seas una persona constante y esforzada, puede que hoy te sientas atrapado y no estés alegre. Es normal que sientas ganas de dejar todo de lado, romper las amarras y buscar la libertad, pero justamente el momento que vives ahora te permitirá llegar a ello.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Tendrás muchas ganas de hacer cosas y salir, es una jornada ideal par relacionarte con los demás, hacer algún pequeño viaje o conocer nuevos lugares y personas. Podrás canalizar bien todas las energías que tienes, pero ten cuidado con tener alguna discusión con tus seres queridos.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Puede que tengas algún disgusto o pena amorosa, pero más allá de los sueños que tenías y las pruebas que te propusiste, es mejor que si algo no acabará de la mejor manera, termine ahora ya que luego podría ser más doloroso.

Leo (julio 23-agosto 22)

Puede que sientas que tienes defectos, pero tienes un enorme corazón y una capacidad de amar que la mayoría no tiene. Puede que este día una persona que quieras te cause una decepción, pero eres alguien que sabrá entender las razones y podrás perdonar.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Por momentos te sentirás muy bien y finalmente podrás olvidarte de los problemas que te aquejan y que no te permiten disfrutar. Es normal que hoy quieras aislarte un poco, sobre todo si algo o alguien te agobia, a veces es necesario encontrarte contigo mismo.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Eres una persona que sabe encontrar un punto medio y que busca los acuerdos, incluso cediendo lo que deseas. Sin embargo, hoy puede que tengas que poner límites que te llevarán a tener discusiones y conflictos, pero no te preocupes porque a todos les puede pasar.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Hoy será un día en el que te toque ser realista y evaluar tus sueños y deseos. De todas maneras vas por buen camino, solo que durante esta jornada puedes llegar a tener dudas y miedo de que todo pueda cambiar, sin embargo, es solo algo pasajero

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

A veces puede que no todo resulte como nos gustaría que fuera, aunque pongas todo tu empeño en ello. Puede que hoy sientas algo parecido con tu pareja o seres queridos, pero intenta no culparlo porque puede que tenga problemas que no te los había contado.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Eres una persona apasionada que disfruta de dar amor y cariño por la familia o pareja aunque puedas sufrir. Puede que hoy necesites aplicar aquello, pasar un mal rato quizás sea el fruto para algo muy bueno que te depara en el futuro.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Ten mucho cuidado con que alguien pueda engañarte o estafarte. Eres el mejor para entregar todo lo que puedas por las personas que más quieres y siempre buscas ayudar, pero hoy debes estar atento para que no se aprovechen de tu bondad, sobre todo con temas de dinero.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Eres alguien muy bueno de forma natural, pero lo mejor es que hoy cuides tus finanzas y lo que te pertenece. Debes estar atento con quienes busquen engañarte, y lo ideal es que no prestes dinero porque luego podrían no devolvértelo.