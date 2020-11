Gorilla Glass Victus: La pantalla sí hace la diferencia en un Smartphone

Los smartphones de gama premium de Samsung cuentan con diversas características que los hacen ser los mejores equipos, como una potente cámara o una batería que nunca se agota.

Pero eso no es todo lo que permite que tu dispositivo tenga un gran rendimiento, también existen otras características que son claves en estos equipos de Samsung.

Una pantalla resistente



Los Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra cuentan con la tecnología Gorilla Glass Victus, una cobertura que protege a la pantalla del dispositivo contra los accidentes que muchas veces terminan con el equipo en el servicio técnico.

Estos powerphones fueron pensados y diseñados para tener la mayor resistencia de todos los teléfonos inteligentes gracias a Gorilla Glass Victus que permite resistir caídas de hasta 2 metros sobre superficies duras o ásperas.

Los Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra cuentan con las mejores pantallas del mercado.

La mejor imagen para una experiencia más fluida



Tambien hay otras características que te permiten tener la mejor experiencia visual. Se trata de la tasa de refresco, que es la frecuencia con la que la pantalla actualiza el número de imágenes que muestra por segundo.

Equipos como los powerphones de Samsung permiten que la imagen se adapte a los contenidos que se muestran en el teléfono, permitiendo que los movimientos de la visualización sean más suaves, naturales y menos “mecánicos”.

Los nuevos Note 20 y Note 20 Ultra tienen una tasa de refresco alta que se adapta a cada contenido de forma automática. “En Galaxy Note20 Ultra las personas no deben realizar ningún cambio para poder disfrutar de ella, ya que el teléfono es capaz de responder a distintas experiencias, pues no todo está hecho para trabajar a 120Hz, por ejemplo, ver una película en Netflix a 60 o 90 Hz es ideal, entonces lo que hace este Powerphone es que baja su frecuencia optimizando su uso. Lo mismo ocurre si estás leyendo un documento, no es necesario 120Hz, pero si después quieres pasar a jugar, ahí se eleva a ese rango, entregando la mejor experiencia y fluidez de imagen”, explica Elías Inostroza, Master Trainer de Smartphone en Samsung Electronics Chile.