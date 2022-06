El gobierno salió a respaldar a Carabineros y las Fuerzas Armadas por su actuar en el Estado de Excepción en las regiones del Biobío y La Araucanía, tras la reunión de evaluación de los ministerios del Interior y Defensa con el Estado Mayor Conjunto, a 26 días de instaurarse la medida en la zona sur del país.

La instancia estuvo marcada por el presunto inactuar de las fuerzas de orden y seguridad, acusada por la empresa Arauco, luego que antisociales robaran una camioneta y desde la forestal rastrearan los pasos de los antisociales por más de tres horas, que más tarde terminó en un ataque incendiario en la comuna de Curanilahue; todo esto, sin que Carabineros y las FFAA intervinieran en los hechos.

Respecto a ello, el Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, declaró que se revisarán los protocolos para entregar una respuesta oportuna. “Los tiempo de respuesta son los que la ciudadanía espera que sean de carácter oportunos y ha habido cuestionamientos respecto a los tiempos de respuesta, (por ello) hemos instruido una revisión de los protocolos”.

Monsalve también defendió que el gobierno pidiera explicaciones a las FFAA por el ataque en Curanilahue, indicando que “en democracia lo que corresponde es rendir cuenta respecto de las tareas que se están llevando adelante y que ha sido encargadas por el Presidente de la República, por tanto, siempre se piden explicaciones”.

El subsecretario añadió que "tenemos una relación de trabajo y de colaboración con las policías y las Fuerzas Armadas. La tarea que tenemos es una que involucra al conjunto del Estado: darle tranquilidad a los chilenos, evitar que se cometan hechos de violencia que coloquen en riesgo la vida de las personas".

"Todos entendemos, así que esto no es posible hacerlo sin las Fuerzas Armadas y Carabineros. Si ustedes me preguntan, por supuesto que las Fuerzas Armadas, policías y Carabineros tienen el total respaldo del Gobierno. Si ustedes me preguntan si eso implica no tener capacidad de autocrítica, de análisis, por supuesto que no, siempre tiene que haber capacidad de análisis y autocrítica", añadió Monsalve.

Por su parte, la Ministra de Defensa, Maya Fernández, también respaldó el actuar de las Fuerzas Armadas, señalando que el gobierno aún se encuentra recabando antecedentes de los sucesos.

“Cuando se recibe una noticia siempre hay que levantar los antecedentes. No solo porque salga, y con todo respeto, a veces hay que ver después cuánto de eso es así, cuánto de eso ocurrió de esa manera y creo que es importante tener todos los antecedentes para tener una opinión. Nosotros no podemos, sin tener todos los antecedentes, de los horarios, en qué momento y cómo se informó, expresar una opinión”, comentó la secretaria de Estado.